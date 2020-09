Unbekannter baut in Vaduz Unfall, lässt das kaputte Auto stehen und geht In Vaduz ereignete sich am Samstagabend ein Selbstunfall. Der Unfallverursacher verhielt sich pflichtwidrig, liess das Auto stehen und entfernte sich von der Unfallstelle.

Der Unfallverursacher liess das kaputte Fahrzeug einfach stehen. Landespolizei

(wo) Ein unbekannter Lenker fuhr mit seinem Personenwagen ohne Kontrollschilder gegen 22.20 Uhr auf der Rüfestrasse in Vaduz in westliche Richtung. Aus unbekannten Gründen kollidierte er mit der auf der Fahrbahn angebrachten Spurverengung, wodurch beide rechtsseitigen Reifen beschädigt wurden. Dies schreibt die Landespolizei in einer Mitteilung.

Im Anschluss verhielt sich der Unfallverursacher pflichtwidrig, indem er das beschädigte Fahrzeug in der Mitte der Fahrbahn abstellte und sich von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Landespolizei zu verständigen.

Polizei sucht Zeugen

Personen, welche Angaben zum Fahrzeug oder Lenker machen können, werden gebeten, sich bei der Landespolizei unter +423 236 71 11 oder info@landespolizei.li zu melden. Beim Unfallfahrzeug handelt es sich um einen blauen Mazda 121 mit auffallenden weissen Streifen auf der Motorhaube.