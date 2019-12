Unbekannte sprengen Raiffeisen-Bancomat in Sevelen und fliehen mit der Beute In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte den Bancomaten der Raiffeisenbank in Sevelen gesprengt. Dabei entstand Sachschaden von über 100'000 Franken.

Unbekannte sprengten den Bancomaten der Raiffeisenbank Sevelen. Bild: Reto Vincenz

(wo, evw) Wie «20 Minuten» am Donnerstagmorgen berichtet, haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag einen Bancomaten der Raiffeisen-Bank in Sevelen gesprengt.

Der Anruf ging laut Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, um 1.30 Uhr ein. Es wurde gemeldet, dass jemand in den gegenüberliegenden Coop hineingefahren sei. Als die Ermittler vor Ort waren, stellten sie aber fest, dass der Bancomat gesprengt wurde.

Die Fahndung mit Grenzwächtern und Hunden zeigte vorerst keinen Erfolg. Die Täter sind laut Schneider bislang nicht gefasst worden.

Den aktuellen Angaben der Kantonspolizei St.Gallen nach beläuft sich der Schaden am Automaten auf mindestens 100'000 Franken. Wie viel Geld die Diebe erbeuten konnten, wird noch ermittelt.