Unbekannte haben Jagdhütte in Triesen total zerstört Von Dezember bis Mitte Januar ist eine Jagdhütte der Jagdgesellschaft Triesen von unbekannten Tätern einen Abhang hinunter gestossen worden.

Doe Jaghütte wurde komplett zerstört. Bild: Landespolizei

(wo) Am Samstag ging bei der Landespolizei die Meldung ein, wonach ein Jagdsitz der Jagdgesellschaft Triesen beschädigt worden ist.

Jagdhütte war auf Wendeplatz abgestellt

Eine unbekannte Täterschaft wird verdächtigt, in der Zeit von Dezember 2019 bis Mitte Januar 2020 eine Jagdhütte aus Holz, die auf dem Wendeplatz des Panoramaweges in Triesen aufgestellt war, über einen Abhang gestossen zu haben.

Die Hütte kam in steil abfallendem Gelände nach 10 Metern zum Stillstand und wurde komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe, wie die Liechtensteinische Landespolizei am Sonntag mitteilte.