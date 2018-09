Umstürzende Trauerweide streift Kirchendach Ein umstürzender Baum streifte in der Nacht auf Montag das Dach der reformierten Kirche in Sennwald und verursacht Schäden.

Der Baum streifte das Dach und begrub ein Treppengeländer unter sich. (Bild: Corinne Hanselmann)

Am Kirchendach entstanden Schäden.

(am/ch) Eine Böe des Sturmtiefs Fabienne erfasste in der Nacht auf Montag die rund 40-jährige, gesunde Trauerweide auf der Westseite der reformierten Kirche in Sennwald. Der stattliche, 12 bis 15 Meter hohe Baum hielt der immensen Kraft des Sturmes nicht Stand und stürzte um. Dabei streifte die Weide das Kirchendach und richtete am Dach und der Regenrinne der Kirche Schaden an. Auch ein Treppengeländer fiel dem umstürzenden Baum zum Opfer, sagt Jakob Tinner, der für den Unterhalt der Kirche zuständig ist, gegenüber dem W&O. Der Sturm habe zudem einige Ziegel vom Kirchendach gerissen.

Fachleute der Forstgemeinschaft Sennwald waren am Montag mit dem Entfernen des Baums und dem Aufräumen beschäftigt. Erst danach wird man den Schaden genau abschätzen können.