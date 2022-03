Ukraine International School bietet Stipendienprogramm für Jugendliche aus der Ukraine Die International School Rheintal lanciert in Zusammenarbeit mit der Hilti Family Foundation Liechtenstein ein Stipendienprogramm für Schüler und Schülerinnen, die durch den Ukraine-Konflikt vertrieben wurden.

Die ISR lanciert mit der HFFL ein Stipendienprogramm für Ukraineflüchtlinge. Bild: Archiv

«Die zunehmende Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine im Rheintal und Liechtenstein macht eine sofortige Hilfe vor Ort notwendig»

Dies schreiben die Hilti Family Foundation Liechtenstein (HFFL) und die International School Rheintal (ISR) in einer Mitteilung. Ein Stipendienprogramm an der ISR soll den Geflüchteten die Möglichkeit geben, ihre akademische Laufbahn fortzusetzen. Die Bewerbung ist ab sofort bis zum 8. April möglich.

Schul- und Prüfungsgebühren übernommen

Die Stipendien sind für bis zu fünf Schülerinnen und Schüler mit Schutzstatus S, die aktuell die 9. Klasse und höher besuchen, und normalerweise eine akademische Ausbildung anstreben würden. Die Stipendiaten werden die ISR besuchen und die Schul- und Prüfungsgebühren werden für die Dauer ihrer Schulzeit vollständig übernommen. Sie werden das International Baccalaureate (IB) Diploma Programme absolvieren, das von Universitäten in der Schweiz, in Liechtenstein und weltweit anerkannt wird. Liz Free, CEO und Direktorin, sagt:

«Wir alle sind schockiert, traurig und tief besorgt aufgrund der humanitären Krise, die sich vor unseren Augen abspielt. Angesichts einer noch nie dagewesenen Zahl von vertriebenen jungen Menschen besteht die Gefahr einer verlorenen Generation.»

«Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, den Schülerinnen und Schülern, die normalerweise ein Universitätsstudium anstreben würden, dieses zu ermöglichen und ihnen, ihren Familien und ihrem Land eine gute Zukunft zu sichern. Das Stipendienprogramm der Hilti Family Foundation Liechtenstein ist eine der Möglichkeiten, wie wir einen echten Unterschied machen können», so Free.

Einen Beitrag leisten für die Geflüchteten

Die Hilti Family Foundation Liechtenstein ist eine gemeinnützige Stiftung, die in Liechtenstein und in der Region tätig ist. Der Schlüsselwert «Hilfe zur Selbsthilfe» steht im Zentrum aller unterstützten Projekte. Michèle Frey-Hilti, Präsidentin des Stiftungsrates der Hilti Family Foundation Liechtenstein, ist überzeugt, dass in Ausnahmesituationen unkomplizierte und wirksame Hilfe nötig ist. «Als lokal tätige Stiftung ist es uns wichtig, einen Beitrag in Liechtenstein und der Region zu leisten. Bildung ist ein wichtiges Betätigungsfeld für unsere Stiftung. Mit dem Stipendienprogramm können wir einen Beitrag leisten, um den Geflüchteten die dringend benötigte Stabilität zu geben.» (pd)