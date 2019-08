UHC Rangers Grabs-Werdenberg verpasst die Überraschung knapp Letzte Woche machte der Zweitligist UHC Rangers Grabs-Werdenberg im W&O eine klare Ansage, das Cupspiel gegen den UHC Sarganserland (NLB) gewinnen zu wollen. Letztlich ging die Rechnung der Gastgeber am Samstag vor 250 Zuschauern doch nicht auf. Von Enttäuschung war nach der 4:6-Heimniederlage aber keine Spur zu sehen.

Ursina Marti

Die Nase vorne: Der in rot spielende UHC Sarganserland besiegte den UHC Rangers Grabs-Werdenberg auswärts. (Bild: Ursina Marti)

Im ersten Drittel merkte man klar, wer das Spieldiktat in der Hand hatte, denn die Sarganserländer waren stärker. So sah es auch ihr Torwart Michael Vetsch, der einst selbst bei Grabs spielte: «Grabs ist stark geworden, doch wir haben dennoch schnellere Bälle und wir wissen, dass wir eine gute Qualität spielen. Im Vorhinein wurde ich von vielen Rangers angefragt, ob wir nervös seien und sie wussten auch, dass wir einige Abgänge hatten.» Beispielsweise Remo Tischhauser, der ein Jahr für den UHCS spielte, ist zu Grabs-Werdenberg zurückgekehrt.

Im zweiten Drittel bahnte sich eine Überraschung an

Bereits nach zehn Minuten gelang dem UHC Sarganserland das erste Tor, allerdings glichen die Rangers Grabs-Werdenberg nur 25 Sekunden später durch ein Tor von Hans Sturzenegger aus. In der 12. Minute ging Sargans erneut in Führung, 1:2 lautete der Spielstand auch zum Ende des Drittels. Im zweiten Drittel fanden die Gastgeber immer besser ins Spiel und rissen das Heft an sich. Dazu Hans Sturzenegger: «Wir haben vom Gegner mehr Stärke erwartet. Wir konnten im zweiten Drittel auf jedes Tor reagieren und gar in Führung gehen.» In der 27. Minute war es zwar zuerst der UHCS, welcher auf 3:1 vorlegte. Durch ein Tor von Lukas Vetsch kamen die Gastgeber allerdings wieder heran. Plötzlich waren die Rangers in ihrem Element, Hans Sturzenegger schoss gleich zwei Tore zur viel umjubelten 4:3-Führung. Die Stimmung in der Halle war grandios, beide Teams wurden von ihren Fans lautstark angefeuert.



Am Schluss spürte man wohl die Müdigkeit

Die Wende zu Gunsten der Sarganserländer kam dann im letzten Drittel. «Ich weiss nicht, was passiert ist, wir wollten zu viel, das hat uns zurückgeworfen. Vielleicht zeigte sich da auch schon die Müdigkeit, uns fehlte die Präsenz», so die Worte des Grabsers Hans Sturzenegger. Gleich drei weitere Tore gingen auf das Konto des UHC Sarganserland, so lautete der Spielstand am Ende 6:4 für den Verein aus der Nationalliga B.

Hans Sturzenegger haderte mit der Niederlage, die aus seiner Sicht überhaupt nicht zwingend war: «Wir haben nicht verloren, weil unser Gegner so gut war, sondern weil wir selbst schlecht spielten. Zum Teil waren wir unkontrolliert und spielten nicht sauber in der Defensive. Dennoch konnten die Grabser durchaus stolz auf ihre Leistung sein, beim letzten Aufeinandertreffen resultierte nämlich eine 1:11-Klatsche.