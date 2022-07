Übersicht Knorrig oder Jahrhunderte alt: Diese speziellen Bäume stehen im Werdenberg Egal, welche Widrigkeiten Mensch und Natur für sie bereithalten, Bäume passen sich ihnen an und faszinieren mit ihrem Überlebenswillen.

Bilder: Alexandra Gächter

Wie lange können Sie Ihren Arm waagrecht in die Luft ausstrecken? Eine Linde in Salez macht dies seit mehreren hundert Jahren und weist so den Passanten den Weg in den Schlosswald. Kein Sturm oder Gewitter konnte sie bis jetzt von ihrer schweren Last trennen.

Ebenfalls aus hartem Holz geschnitzt ist eine Weide in Grabs. Vor gut zwei Jahren wurde sie gefällt, doch kurz darauf erblühte aus ihrem Strunk neues Leben. Jetzt im Sommer tragen die unzähligen, feinen Äste Blätter. Die Weide hat somit nicht nur ein geschnitztes Gesicht, sondern auch die passende Frisur erhalten.

Kraft beweist auch eine Gamser Fichte. Gewachsen auf Erdstrahlen und Wasseradern ist sie übersäht von tumorartigen Wucherungen.

Weitere Besonderheiten gefällig? In der Gemeinde Grabs wächst eine Tannenharfe. So nennt man eine Tanne, auf deren Stamm kleinere Tannen (genau genommen sind es Äste) senkrecht in den Himmel wachsen – und in Gams dürfen sich in die Jahre gekommene Eichhörnchen an einer Kletterhilfe aus Pilzen erfreuen.