Überschwemmung im Rheintal: Feuerwehren standen die ganze Nacht im Einsatz In Buchs und Grabs standen die Feuerwehren in der Nacht auf Mittwoch im Dauereinsatz. Der Wetti-Bach in Buchs und Grabs trat über die Ufer und hat Garagen, Keller und Strassen überflutet.

In Buchs ist der Wetti-Bach über die Ufer getreten und hat Strassen, Garagen und Keller überschwemmt. (Bild: BRK News) In Buchs ist der Wetti-Bach über die Ufer getreten und hat Strassen, Garagen und Keller überschwemmt. (Bild: BRK News) In Buchs ist der Wetti-Bach über die Ufer getreten und hat Strassen, Garagen und Keller überschwemmt. (Bild: BRK News) In Buchs ist der Wetti-Bach über die Ufer getreten und hat Strassen, Garagen und Keller überschwemmt. (Bild: BRK News) In Buchs ist der Wetti-Bach über die Ufer getreten und hat Strassen, Garagen und Keller überschwemmt. (Bild: BRK News) 5 Bilder Überschwemmung im Rheintal

(stm) Die Meteorologen sagten für das Rheintal für den Abend und die Nacht viel Regen voraus. Bereits am Abend zwischen 21 Uhr und 22 Uhr habe die Notrufzentrale wegen des drohenden Hochwassers sogenannte Vor-Alarme an die Feuerwehren im Rheintal gesendet, damit sich diese organisieren konnten. Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, sagt am Mittwochmorgen:

«Dass der Wetti-Bach über die Ufer getreten ist, hat die Feuerwehren nicht überrascht – aber das Ausmass der Überschwemmungen.»

Der Wetti-Bach ist für gewöhnlich ein schmales Bächlein, seit letzter Nacht hält er jedoch die Feuerwehren auf Trab. (Bild: Esther Wyss)

Der kleine Bach hat in Buchs und Grabs ganze Strassen, mehrere Garagen und Keller überflutet. In der Gemeinde Grabs sollen 15 Haushalte vom Hochwasser betroffen sein. Bereits seit Dienstagabend nach 19 Uhr stehen 16 Einheiten der Feuerwehr im Einsatz, pumpen Keller aus und versuchen die Wassermassen mit Sandsäcken und Wasserschutzschläuchen zurückzuhalten. Einige Einsätze seinen derzeit noch in Gang, sagt Schneider.

Die Polizei habe hingegen eine ruhige Nacht hinter sich, sagt Schneider. Man sei zu keinem der Feuerwehreinsätze gerufen worden, weil es keine Personenschäden gegeben habe.