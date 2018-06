Überholmanöver ist missglückt Ein Motorradfahrer hat in Schaan ein Auto überholt, das nach links abbog. Beim Zusammenstoss wurde er verletzt.

Die Spuren des Zusammenstosses mit dem Motorrad sind am Auto gut zu erkennen. (Bild: Landespolizei Liechtenstein)

Bei einem Überholmanöver kollidierte am Freitag gegen 18.15 Uhr ein Motorrad mit einem abbiegenden Personenwagen. Die Autolenkerin fuhr auf der Zollstrasse in Schaan und wollte nach links in die Bahnstrasse abbiegen.

Kurz vor der Verzweigung setzte ein Motorradfahrer zum Überholen des dieses Personenwagens an. Als er das Abbiegen des Fahrzeuges erkannte, leitete er eine Vollbremsung ein und versuchte nach links auszuweichen. Trotzdem kollidierte der Motorradfahrer mit dem Auto und stürzte. Er zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. (wo)