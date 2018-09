Turnerisches Jubiläumsfest Im Festzelt neben dem Schulhaus herrschte zwei Tage ausgelassene Stimmung. Das Geburtstagsfest des STV Sax und das dazu gehörende Programm stiessen auf Anklang.

Die grosse Jugi des STV Sax geizte nicht mit gelungenen Akro-Einlagen. (Bild: Robert Kucera)

Das 75-Jahr-Jubiläum des Turnvereins Sax ist Geschichte – respektive wird in die Geschichte eingehen als grosse Party, die das Publikum verzückte. Die Musik der Gruppen Die jungen Zillertaler und Hilander stiess auf Anklang, besonders am Samstagabend hielten es die Besucher nicht lange sitzend auf den Bänken aus. Zu Feierlichkeiten eines Turnvereins gehören natürlich auch turnerische Darbietungen. Der STV Sax präsentierte sich hier in voller Breite. Neben den Aktiv-Turnern am Barren und in der Gymnastik zeigte der Nachwuchs, was er gelernt hat. Ob Muki, Kitu, kleine oder grosse Jugi – jede Vorführung wurde zu Recht mit grossem Applaus bedacht. (kuc)