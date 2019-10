Buchs: Das Heimatbühne-Stück dreht sich um Turbulenzen wegen des Hilfsprojekts «Eisbären in Not» Mit dem Stück «s’Jubiläum» feierte die Heimatbühne Werdenberg ihre diesjährige Premiere. Hansruedi Rohrer

Illustre Szene im Lustspiel «s'Jubiläum» am Premierenabend.

Es ist ein Lustspiel in sec gehaltenen drei Akten, welche das Premierenpublikum am Samstagabend in der BZB- Mehrzweckhalle schon während des Stücks dankend quittierte, indem die Besucherinnen und Besucher den Spielenden in mehreren Szenen applaudierten. Das war denn vielleicht auch ein Erleichterungsseufzer von Regisseur Kaspar Vetsch und Heimatbühne-Präsident Johnny Eggenberger wert.

Dieser begrüsste anfangs das Publikum und erwähnte, dass das Stück nicht zufällig ausgewählt worden sei. «Die Heimatbühne Werdenberg feiert im nächsten Jahr ein Jubiläum, und einen Vorgeschmack kann ja auf der Bühne schon mal probiert werden», meinte er schmunzelnd.

Das lustige Stück kam beim Publikum gut an

Seit Mai dieses Jahres waren die Spieler am Proben und Feilen des «Jubiläums», dem Lustspiel von Dieter Gygli. Am Samstag haben Ewald Kressig (als die auf ihn zugeschnittene Rolle des Franz Tobler), Jacqueline Schlegel (Gerda Tobler), Hans Lenherr (Markus Gebert), Claudia Vetsch (Norma Müller), Christine Eggenberger (Lisa), Gabriela Fischer (Tanja), Markus Saxer (Kurt Kammer) und Sandra Bernegger (Stefanie) bewiesen und gezeigt, dass sie ihre Parts beherrschen. Das lustige Stück kam jedenfalls gut an.

Zum guten Gelingen tragen auch Personen mit Hintergrundarbeiten bei, welche erwähnt werden dürfen: Margot Zingg (Souffleuse), Sandra Bernegger (Maske), Martin Grässli (Bühnenbau), Claudio Kollegger (Technik).

Anfänglich eine harmlose Familiengeschichte

Die anfänglich harmlose Familiengeschichte der Toblers entwickelt sich etwas anders als geplant. Denn die verzwickte Situation, aus der bestimmte Personen verzweifelt zu entkommen versuchen, entpuppt sich zum Gaudi des Publikums als der berühmte rote Faden – das «Jubiläum» nämlich. Es ist vor allem Franz Tobler, der seiner Frau Gerda seit 25 Jahren vorgaukelt, er sei bei einem Hilfsprojekt für «Eisbären in Not» sehr engagiert. Die Wirklichkeit ist es jedoch anders: Er geht jeden Mittwoch ins Blue Island, eine Bar mit leicht bekleideter Bedienung und Spielbetrieb. Nun ist Ehefrau Gerda der Meinung, dass für das Jubiläum des «Hilfsprojektes» ein entsprechend würdiger Anlass geplant werden sollte.

Jetzt ist guter Rat gefragt, um den Schwindel zu decken. Franz benötigt die Hilfe seines Freundes Markus. Doch, als die schwatzhafte Nachbarin immer wieder auftaucht und Gerda einen Männer-Stringtanga in ihrer Handtasche entdeckt, ist die Welt schon gar nicht mehr in Ordnung; und dann stehen plötzlich noch die zwei Bardamen Lisa und Tanja vor der Tür. Wer wirklich wissen möchte, wie turbulent sich die Geschichte weiter entwickelt, der hat noch einige Gelegenheiten dazu.

Weitere Aufführungen in der Region

Die Heimatbühne gastiert mit «s’Jubiläum» in der Mehrzweckhalle Unterdorf, Grabs, am Samstag, 19. und 26. Oktober (20 Uhr), sowie am Sonntag, 27. Oktober (14 Uhr), und ebenfalls in der Mehrzweckhalle Bündt in Rüthi am Samstag, 2. November um 20 Uhr. Die Schlussvorstellung findet in der Mehrzweckhalle Pradarossa in Oberschan am Samstag, 9. November um 20 Uhr statt.