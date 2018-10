Heimatbühne startet in die Saison: Turbulenzen sind garantiert Mit dem Lustspiel «E verruckti Familie» startet die Heimatbühne Werdenberg in die neue Saison. Nach intensiven Proben wird diesen Samstag Premiere gefeiert.

Die Heimatbühne Werdenberg präsentiert «E verruckti Familie» als Dialekt-Lustspiel. (Bild: Hansruedi Rohrer)

Der vergangene Samstag war der eigentliche «Probensamstag». Da wurden noch verschiedene Details besprochen und Positionen zurechtgerückt. Schliesslich will die Heimatbühne Werdenberg mit dem neuen Lustspiel in drei Akten das Publikum wieder einmal so richtig unbeschwert unterhalten. Natürlich müssen die Spielenden auch da verzwickte Situationen meistern, denn in der Familiengeschichte geht doch einiges drunter und drüber.

Wird alles wieder gut?

Schuld daran soll Vreni Witzig haben, welche sich mehr den kirchlichen Belangen widmet, als für die eigene Familie besorgt zu sein. Die erwachsenen Kinder können die Situation noch verkraften, während die Grossmutter nichts davon merkt, weil sie ohnehin alles wieder vergisst. Und der Grossvater hat mehr oder weniger nur Blödsinn im Kopf. Selbst Vrenis Mann und Oberhaupt der Familie kann nicht viel ausrichten.

Zudem ist er handwerklich völlig unbegabt. Doch dann kommt Vrenis beste Freundin Carmen wieder einmal ins Haus. Wird da alles wieder gut? Der Ausgang der Geschichte ist live – zuerst am Premieren-Samstag, 13. Oktober, um 20 Uhr im BZB und dann an fünf weiteren Terminen in der Region – zu erleben. (H.R.R.)