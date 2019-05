Türke in Sargans inflagranti bei Einbruch erwischt Die Kantonspolizei hat in der Nacht auf Mittwoch in Sargans einen 45-jährigen Türken festgenommen der unter Verdacht steht, einen Einbruch begangen zu haben.

Polizei nimmt in Sargans einen Türken fest, der versuchte in einen Imbisstand einzubrechen. (Bild: Kapo)

(wo) Der Mann steht im Verdacht einen Einbruchsversuch in einen Imbissstand an der Grossfeldstrasse in Sargans verübt zu haben. Er wurde dabei beobachtet und inflagranti erwischt.

Kurz nach 1 Uhr ging bei der Kantonspolizei St.Gallen ein Hinweis ein, dass eine Person einen Holzschuppen bei einem Imbissstand beschädige, wie es in einer Mitteilung heisst. Die ausgerückte Patrouille konnte beobachten, wie ein Mann versuchte die Holzschuppentüre aufzuhebeln.

Der 45-jährige Türke wurde durch die Patrouillenbesatzung festgenommen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht.