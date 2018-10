Trübbächlerin gewinnt Jugendprojekt-Wettbewerb Mit ihrem historischen Fantasyfilm hat die Trübbacherin Raphaela Wagner den diesjährigen St. Galler Jugendprojekt-Wettbewerb für sich entschieden. «OnceOne» nennt sich ihr Projekt. Hansruedi Kugler

Sichtlich stolz: Siegerin und Jungfilmeriin Rahpaela Wagner aus Trübbach. (Bild: Christian Kressig)

Am Finale vom Samstag in Wattwil hat sich Wagner gegen elf Mitbewerber durchgesetzt und 1500 Franken gewonnen. Der Wettbewerb, der vom Kanton St. Gallen und der Ria&Arthur Dietschweiler Stiftung zum 14. Mal durchgeführt worden ist, zeichnet Projekte von Jugendlichen zwischen 13 und 24 Jahren aus. Die drei Erstplatzierten nehmen am 17. November am interregionalen Wettkampf teil, die St. Gallen mit Liechtenstein und Vorarlberg durchführt. Darunter sind ne-ben Raphaela Wagner: der zweitplatzierte Felix Stöckle, der in St. Gallen eine Kunstausstellung mit iranischen Kunstschaffenden organisiert hat und das drittplatzierte Projekt RJ, das Ausgangsmöglichkeiten für Jugendliche in Rapperswil fördern will. Ausgezeichnet wurde auch das viertplatzierte Schul-Projekt «Jeder Robben zählt» aus Buchs, das sich dem Schutz der bedrohten Mönchsrobben widmete