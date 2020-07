Trübbach: Unbekannte Täter brechen in eine Firma ein Ein Sachschaden von mehreren 1000 Franken und gestohlenes Bargeld für über 1000 Franken: Das ist das «Resultat» eines Einbruchs einer unbekannten Täterschaft in eine Firma an der Fährhüttenstrasse.

Die unbekannte Täterschaft wuchtete gewaltsam ein Fenster auf. Symbolbild: Fotolia.de

(wo) Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag ist eine unbekannte Täterschaft in eine Firma an der Fährhüttenstrasse eingebrochen. Sie wuchtete gewaltsam ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt.

Bedeutenden Sachschaden angerichtet

Anschliessend durchsuchte sie die Büroräumlichkeiten. Mit Bargeld von über tausend Franken flüchtete die Täterschaft in unbekannte Richtung.

Noch grösser ist der Sachschaden, den die Einbrecher angerichtet haben. Er beträgt gemäss Polizeiangaben vom Montagmorgen mehrere tausend Franken.