Trübbach Total zwölf Bands: Eine geballte Ladung Hardrock gibt es demnächst im Konzertlokal Lion-Cave Im September kommen Liebhaber von Rock, Blues, Punk und Heavy Metal im Lion-Cave auf ihre Kosten. Zwischen dem 3. und 16. September treten total zwölf Bands mit einigen Special Guests an den vier Open-Airs des Konzertlokals Jonnys Lion-Cave auf. Die Musikerinnen und Musiker aus der Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und Grossbritannien werden zeigen, wie vielseitig Rock und all seine Sparten sein können.

Spielfreudiger Hardrock: Bad Ass Romance.

Das «Cave» von Jonny Gauer hat sich längst zum Fixstern in der Hardrock-Galaxie entwickelt. Noch aufstrebende und bereits bekannte Bands aus dem In- und Ausland haben sich hier in den vergangenen Jahren die Klinke in die Hand gegeben. Die Lokalität ist gemütlicher Feierabend- und Szene-Treffpunkt zugleich.

Hardrock-Leidenschaft und Blues-Hexenmeister

Am 3. September tritt die Formation Hartmann aus Deutschland auf, supportet wird die Band vom Singer/Songwriter Andrin Nigg aus Triesen. Oliver Hartmann gilt mit seiner Band schon seit dem ersten Album «Out in the cold» als eine der besten Rock-Acts im deutschsprachigen Raum und ist seit vielen Jahren weltweit ein gefragter Sänger und Gitarrist.

Am 4. September steht Bad Ass Romance auf der Bühne im Lion-Cave. Die vor vier Jahren von Fernando von Arb (ex-Krokus) gegründete Band hat den Hardrock im Blut. Power, Leidenschaft und absolute Spielfreude zeichnet die Band als eine der heissesten Schweizer Rock-Acts aus. Den Abend als Support eröffnen wird die Formation MOM mit Bluesrock.

Ein Bluesrocker durch und durch: Philipp Gerber.

Am 11. September findet ab 15 Uhr das «Ohne Hardline Open Air» statt. Dies, weil die eigentlich als Headliner vorgesehene Band Hardline aufgrund von Reisebeschränkungen aus dem Programm genommen werden musste. Auch ohne Hardline werden fünf Rockformationen für Zauber und Zunder sorgen: Blues-Hexenmeister Philipp Bluedög Gerber mit Special Guests Schöre Müller von Span und Didi Meier. Ebenfalls ins Rampenlicht treten werden die Schweizer Bands Caroline Breitler, Superzize und Angry Rabbit, aus Liechtenstein ist Dark Side of Me mit dabei. Das Line-up des Open Airs verspricht mit Rock, Bluesrock und Punk viel Abwechslung.

Am 16. September gibt es eine Double Headliner Show mit Maverick (GB) und Black Diamond (Schweiz), als Support tritt El Pistolero (Deutschland) in Trübbach auf. Diese drei Bands bedienen verschiedenste Stilrichtungen. Wer Mötley Crüe, Poison, Bon Jovi, Motörhead, Airborne oder W.A.S.P. mag, der wird auch den glamourösen Sound an diesem Abend im Lion-Cave mögen. (ab)

Vorverkauf für alle Konzerte unter www.eventfrog.ch