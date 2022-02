Trübbach Tolle Wintersporttage der Oberstufe Wartau im Skigebiet Pizol Die zwei Wintersporttage waren unterschiedlich vom Wetter begünstigt, Spass haben sie aber auf jeden Fall gemacht.

Eine Siesta an der Sonne tut gut. Bilder: PD

Am frühen Morgen, noch vor Sonnenaufgang, machte sich am 10. Februar eine gut gelaunte Schülerschar des Oberstufenzentrums Seidenbaum auf den Weg zu den Bushaltestellen. Eine ganze Flotte an Bussen war gechartert worden, um nach drei Jahren endlich wieder einmal zum Pizol zu fahren.

Tatsächlich kamen in diesem Jahr aufgrund verschiedener misslicher Umstände sämtliche Schülerinnen und Schüler des OZ zum ersten Mal in den Genuss der beliebten Wintersporttage der Oberstufe: Einmal war es der fehlende Schnee, der einer Durchführung im Wege stand, und in den letzten zwei Jahren machte Covid-19 einen Strich durch die Rechnung. Es war deshalb höchste Zeit, das prächtige Winterwetter zur sportlichen Betätigung zu nutzen.

Schnell die ersten kleinen Abfahrten genossen

Über 50 Anfängerinnen und Anfänger freuten sich darauf, erste Fahrversuche auf dem Board oder den Skiern zu wagen. Unter fachkundiger Anleitung von Skilehrerinnen und -lehrern sowie mit der Unterstützung versierter Lehrkräfte gewöhnten sie sich ans Brett und genossen ihre ersten kleineren Abfahrten.

Dieser Spass stand dank der Möglichkeit, die gesamte Ausrüstung günstig bei lokalen Sportartikel-Anbietern zu mieten, allen offen. Gut möglich, dass sich die im schulischen Zusammenhang erlernten ersten Fahrversuche beim einen oder anderen zur Leidenschaft weiterentwickelt.

Natürlich war auch für das leibliche Wohl der Jugendlichen gesorgt. Sie konnten sich entweder für ein Menü im Restaurant entscheiden oder sich mit ihrem eigenen Lunch aus dem Rucksack verpflegen. Dank der angenehmen Temperaturen an der Sonne konnte die Siesta danach auch draussen an der frischen Luft abgehalten werden, um darauf wieder frisch gestärkt die nächsten Hänge herunterwedeln zu können.

Prächtig war die Aussicht ins Rheintal. Bild: PD

Leichter Regen zum Auftakt des zweiten Tages

Am späteren Nachmittag ging schliesslich die kleine Reise der ermüdeten Sportler wieder zurück nach Wartau. Ein erlebnisreicher und aktiver Tag ging seinem Ende zu. Der 11. Februar, der zweite Skitag, zeigte sich leider nicht von der freundlichsten Seite. Leichter Regen begrüsste die Wintersportler beim Einstieg in den Car.

Das hielt aber niemanden davon ab, sich erneut auf die Pisten zu wagen und einen vergnüglichen gemeinsamen Tag in der Natur zu geniessen. Bleibt zu hoffen, dass der Wettergott der Oberstufe am nächsten Sporttag wieder wohlgesonnen ist. (pd)