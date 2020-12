Trübbach Täterschaft stiehlt 15000 Franken aus Trübbacher Tresor Am Mittwoch stahl eine unbekannte Täterschaft in einem Einkaufsgeschäft an der Fährhüttenstrasse rund 15000 Franken.

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Symbolbild Kapo SG

(pd) Am Mittwoch, in der Zeit zwischen Mitternacht und 4 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft in ein Einkaufsgeschäft an der Fährhüttenstrasse eingebrochen. Sie verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchbrach sie zwei Wände, um zum Tresor zu gelangen, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.

Daraus entwendete die unbekannte Täterschaft rund 15000 Franken. Unter Mitnahme des Deliktguts flüchtete sie anschliessend in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.