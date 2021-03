Trübbach Neue Maschine nimmt ihren Dienst auf: Grosse Investition der VDL Group in Trübbach zwecks genauem Messens Die VDL Group hat ihre neuste Maschine in Anwesenheit der Niederländischen Botschafterin Drs. H. Samson eröffnet.

Geschäftsführer John Piggen und die Niederländische Botschafterin Drs. H. Samson eröffnen feierlich den Trakt, wo die neue Maschine zum Einsatz kommen wird. Bild: PD

(pd) Die niederländische VDL Group hat seit der Übernahme von TEL Mechatronics AG im Jahr 2015 sehr viel in die Zukunft investiert. Das neuste Schmuckstück der Trübbacher Firma ist nun eine Messmaschine, die mit ihrer Grösse und Genauigkeit aussergewöhnlich ist. «Die Kombination dieser Grösse, Stabilität und Genauigkeit ist für unseren Standort eine wichtige Investition», sagt John Piggen, Geschäftsführer der VDL ETG Switzerland AG. Die ganze Anlage kostet weit über eine Million Franken.

Die Messmaschine wurde in Anwesenheit der Niederländischen Botschafterin in der Schweiz, Drs. H. Samson, offiziell eröffnet. Die Eröffnung war unter Berücksichtigung der Covid-19 Situation beschränkt möglich.

Die richtige Temperatur sorgt für exakte Messungen

Das frei schwebende Fundament hat mit 60 m3 Beton die Grundlage für einen sehr stabilen Aufbau der Messmaschine gegeben. Ebenso entscheidend wie die Messmaschine und das Fundament, ist die Temperaturstabilität des Messraums. Bei der gewählten Konfiguration des Messraums und der Klimatisierung kann die Temperatur des Messraums bei 20 +/- 0.1 Grad Celsius gehalten werden, was für eine genaue Messung sehr wichtig ist.

Der Geschäftsführer berichtet stolz: «Es ist uns gelungen, all diese Anforderungen zusammenzubringen, um ein hervorragendes Messresultat zu erzielen. Die Messanlage ist in der Lage im tausendstel Millimeterbereich zu messen. Mit diesen Investitionen sind wir in der Lage, die Bedürfnisse unserer Kunden im Hightechsektor auch in Zukunft zu erfüllen.»

Wie es in einer Medienmitteilung heisst, stehe die neue Maschine in erster Linie für die Qualifikation der internen Bauteile zu Verfügung. Wie John Piggen festhält, sei man aber gerne bereit, «unsere Kompetenzen als Messdienstleister auch im Markt anzubieten.»

Die Firma in Trübbach ist nun bestens für die Zukunft gerüstet. Der Geschäftsführer betont dabei die strategisch hohe Bedeutung des Standorts. An diesem stehe man nun vor den nächsten Aufgaben. «Unsere grösste Herausforderung im Moment ist, talentierte Mitarbeiter zu rekrutieren. Neben den Investitionen in Maschinen wird bei VDL ETG Switzerland AG auch in die Ausbildung von Lernenden investiert, die die komplexen Maschinen in Zukunft bedienen werden», erklärt John Piggen, dass es nach den getätigten Investitionen nun hoch qualifizierte Mitarbeiter brauche.