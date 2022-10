Trübbach Kollision nach Überholmanöver – Frau musste schwer verletzt mit Helikopter ins Spital Zwischen Sargans und Trübbach ist es am Montag zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Bei beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Vier Personen mussten ins Spital gebracht werden. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

Eine Frau wurde eher schwer verletzt und wurde mit dem Helikopter ins Spital gebracht. Bild: BRK News

Ein 82-jähriger Mann ist am Montag gegen 10 Uhr mit seinem Auto auf der Hauptstrasse von Sargans Richtung Trübbach gefahren. Gemäss jetzigen Erkenntnissen dürfte er dabei in einer Rechtskurve vor dem Ortseingang Trübbach einen Roller überholt haben. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto einer korrekt entgegenkommenden 58-jährigen Frau.

Durch die Wucht der Kollision wurde beim Auto der Frau ein Rad abgerissen, welches mehrere Meter in die angrenzende Wiese flog. Das Auto kam nach einer Drehung auf der Strasse zum Stillstand. Das Fahrzeug des 82-jährigen Mannes kam von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Wiesland zum Stillstand.

Frau schwer verletzt - Helikopter im Einsatz

Der 82-Jährige sowie seine 71-jährige Mitfahrerin wurden eher leicht verletzt und von je einem Rettungswagen in ein Spital gebracht. Die 58-jährige Frau wurde eher schwer verletzt und musste vom Helikopter in ein Spital geflogen werden. Die beiden erwachsenen Mitfahrenden im Auto der 58-Jährigen blieben unverletzt. Sie wurden aber mit ihrem fünf monatigen Kind vom Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht nun Zeugen. Der bislang unbekannte Rollerfahrer sowie Personen, die Angaben zum dunklen Roller mit gelbem Kontrollschild und/oder dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Mels unter der Telefonnummer 058-229-78-00 zu melden. (kapo/elf.)