Trübbach Fussballer des FC Trübbach zeigen sich in sexy-sportlichem Kalender Der Fussballclub Trübbach hat coronabedingte Geldnöte – und wartet nun mit einer kreativen Idee auf. In einem Kalender, der bald verkauft wird, zeigen sich zwölf Fussballer oben ohne. Dafür mit einer Prise Humor.

Kleiner Vorgeschmack: Einer von Zwölf, die sich für den Kalender ablichten liessen.

Dieser Artikel erschien zuerst im «Sarganserländer».

Nach einer weiteren Saison, die coronabedingt abgebrochen werden musste, leidet der FC Trübbach in verschiedener Hinsicht massiv. Durch die Massnahmen hat sich denn auch die finanzielle Lage des Vereins laut Vorstandsmitglied Dario Gasser massiv verschlechtert. Doch statt den Kopf in den Sand zu stecken, schmieden und realisieren die Fussballer eine Idee an der nächsten: Unter anderem ist anlässlich ihres diesjährigen 70-Jahr-Jubiläums ein Gin kreiert worden.

Nachdem es also schon etwas für den Gaumen gab, bietet der Wartauer Fussballclub mit seinem neusten Clou auch etwas fürs Auge: einen Fussballerkalender. Einen etwas freizügigeren Fussballerkalender für das kommende 2022, um genau zu sein. Zu viel verraten vom sexy Kalender will Gasser noch nicht, man solle sich davon überraschen lassen. So viel sei jedoch gesagt:

«Die Aktiven, Senioren und der Trainer, die sich für den Fussballerkalender ablichten liessen, überzeugen definitiv mit nackten Waschbrettbäuchen und der nötigen Prise Humor.»

Sportlich-ästhetische Fussballer

Ganz so einfach sei es zwar nicht gewesen, zwölf Freiwillige aus den Reihen des FC Trübbach für ein Shooting zu gewinnen, nachdem die Idee vom Vorstand gutgeheissen wurde. Aber diejenigen, die schliesslich zugesagt und das Shirt ausgezogen haben, stünden alle voll hinter der kreativen Idee. Geschossen wurden die Fotos gestaffelt an einem Tag, das Shooting selbst habe grossen Spass gemacht.

Und auch das Resultat lässt sich anscheinend sehen. Gasser sagt:

«Alle sind mit ihren Bildern wirklich zufrieden. Und die Fussballer, die abgesagt haben und sich nun nicht selber im Kalender sehen, sind sogar ein bisschen neidisch.»

Natürlich sei Wert darauf gelegt worden, dass der Kalender die Fussballer nicht blossstellt, sondern sie sportlich-ästhetisch zeigt.

Erstes Exemplar wird versteigert

Erwerben kann man den Fussballerkalender demnächst: Am Samstag, 4. September, veranstaltet der FC Trübbach den «Magisano-Comedy-Club» in der Turnhalle Seidenbaum in Trübbach – ein «Ersatz-Grümpi» quasi. Nebst drei auftretenden Comedians, musikalischer Unterhaltung und Trikotversteigerung wird dort auch das allererste Exemplar der Kalender versteigert werden.

Doch nicht nur das: «Dieses besondere Exemplar wird natürlich von unseren ‹Models› persönlich signiert», wie Gasser sagt. Gleich danach werde man mit dem regulären Verkauf starten – für 36 Franken kann man sich die zwölf trainierten Körper also bald im Wohnzimmer aufhängen.

Auch per E-Mail bestellen

All jenen, die das ebenfalls tun und dem Fussballclub Trübbach damit gleichzeitig finanziell etwas unter die Arme greifen möchten, am erwähnten Anlass allerdings nicht teilnehmen können, bietet sich eine Alternative: Der Kalender kann auch bei Dario Gasser unter der Adresse fctruebbach1951@gmail.com bestellt werden. Der Preis bleibt derselbe, einzig ein Zuschlag für die Versandkosten wird verrechnet. Die genauen Zahlungsmodalitäten werden der Käuferin oder dem Käufer dann per E-Mail mitgeteilt.

www.fctruebbach.ch