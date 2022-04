Trübbach Diverse Projekte und ein Darlehen von einer Million: Die Dorfkorporation Trübbach führt bald ihre Versammlung durch Die Dorfkorporation Trübbach führt am kommenden Freitag in der Aula des Oberstufenzentrums Seidenbaum ihre Versammlung durch.

Existenziell wichtig für grossen Datenverkehr: Glasfaserkabel. Bild: Reto Martin

Die Jahresrechnung 2021 der Korporation schliesst mit einem geringen Verlust in der Höhe von 21'112 Franken ab. Der Verlust kann durch das Eigenkapital gedeckt werden und ist auf die «ausserordentlich stark gestiegenen Stromeinkaufpreise gegen Ende des letzten Jahres» zurückzuführen, was auch im Geschäftsjahr 2022 ein Minus bescheren werde. Es wird mit einem Gesamtverlust in der Höhe von 411'241 Franken gerechnet, heisst es im Amtsbericht. Nebst den ordentlichen Traktanden wird am Freitag, 8. April, auch über drei Gutachten und Antrag abgestimmt.

Zusammenhang mit ARA und Bahnhaltestelle

Für eine Leerrohranlage Fährhütte-Süsswinkel sowie die Auflösung des Stammkabels Süsswinkel beantragt der Verwaltungsrat einen Investitionskredit in der Höhe von 490'000 Franken. Die Stimmbürger der Gemeinde Wartau haben dem Bau der Abwasserdruckleitung für den Abwasserverbund der ARA Sargans im Jahr 2018 bekanntlich zugestimmt. Heuer soll nun die erste der zwei Bauetappen zwischen dem Pumpwerk Seidenbaum und der ARA Sargans realisiert werden.

Im Zuge des Werkleitungsneubaus ergebe sich die Gelegenheit, für den künftigen Ausbau der Mittel- und Niederspannungsnetze Reserven zu schaffen. Damit Querschnittserhöhungen sowie alternative Leitungsführungen einfacher umgesetzt werden können, sei die neue Leerrohranlage erforderlich. Weiter müssen durch den Bau der Abwasserdruckleitung im Gebiet Süsswinkel Stromleitungen verlegt werden. Durch die neue Leerrohranlage werde im Gebiet Süsswinkel ein altes Stammkabel nicht mehr benötigt.

Das Projekt steht auch in Zusammenhang mit der neuen Bahnhaltestelle Fährhütte; falls diese realisiert wird, müssen die bestehende Transformatorenstation versetzt und die notwendigen Leerrohre für reinen späteren Kabeleinzug verlegt werden, wird im Amtsbericht betont.

Darlehen von einer Million für Kabelnetz der Zukunft

Die zweite Abstimmungsvorlage ist Gutachten und Antrag für die Verlegung der Hydrantenleitung im Gebiet Fährhütte-Süsswinkel. Die Abwasserdruckleitung zur ARA Sargans wird in den Bahnweg verlegt, dies habe zur Folge, dass die Hydrantenleitung der Druckleitung in die Quere komme. Der Verwaltungsrat benötigt hierfür einen Investitionskredit in der Höhe von 375'000 Franken. Weiter wird über Gutachten und Antrag Glasfaserprojekt (FTTH) abgestimmt – wie in allen anderen Korporationen der Gemeinde auch. Der Verwaltungsrat beantragt von der Bürgerschaft ein Darlehen in der Höhe von einer Million Franken über vier bis fünf Jahre für den Ausbau des Glasfasernetzes.

Die GAW (Zweckverband Gemeinschaftsantenne Wartau) plant bekanntlich das Wartauer Kabelnetz der Zukunft. Das wachsende Bedürfnis an schnellerem Internet, Videotelefonie, hochauflösenden Bildern und 8K-Fernsehen sowie die tägliche Übertragung grosser Datenmengen hat die GAW veranlasst, das Glasfaserprojekt (FTTH, Fibre To The Home) voranzutreiben. Dieses Grossprojekt kann jedoch nur mit der finanziellen Unterstützung aller Dorfkorporationen realisiert werden, da die Gesamtkosten rund sieben Millionen Franken betragen.

Die Gewährung von Darlehen an Dritte unterliegt grundsätzlich dem Verwaltungsrat. Da es sich um ein weitreichendes und strategisch wichtiges Projekt handelt, hat der Verwaltungsrat entschieden, das Vorhaben trotzdem von der Bürgerschaft genehmigen zu lassen, heisst es im Amtsbericht. (ab)