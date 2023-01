Trübbach Den Standort aufwerten: Kantonalbank zügelt innerhalb der Gemeinde Die St.Galler Kantonalbank will ihre Präsenz in Wartau stärken. Im Herbst 2024 zieht sie um – von Azmoos nach Trübbach.

So wird die Überbauung in Trübbach aussehen, wenn ein Teil davon voraussichtlich im Herbst 2024 von der St.Galler Kantonalbank bezogen werden kann. Visualisierung: PD

Der Umzug geschieht nach Abschluss der Bauarbeiten einer Überbauung in Trübbach, für die der Spatenstich am 4. November 2022 erfolgt ist.

Die St.Galler Kantonalbank (SGKB) investiere laufend in ihr Niederlassungsnetz und modernisiere jährlich einen bis zwei ihrer 38 Standorte, heisst es in einer Medienmitteilung der Bank. Mit dem geplanten Umzug bekenne sie sich klar zum Standort in der Gemeinde Wartau.

Die St.Galler Kantonalbank wird ins Erdgeschoss der Zen­trumsüberbauung in Trübbach einziehen. «So können wir unseren Wartauer Standort aufwerten und ausbauen. Wir wollen auch in Zukunft vor Ort, direkt bei unserer Kundschaft, präsent sein», erklärt Raphael Wenk, Leiter Privat- und Geschäftskunden Ost der SGKB. Sabine Dehm, Leiterin der Niederlassung Azmoos, freut sich:

«In all den Jahren, die wir in Azmoos präsent sind, haben wir eine treue Kundschaft aufgebaut. Dank der offenen, modernen Kundenhalle, die in der neuen Niederlassung – unweit des bisherigen Standorts – realisiert wird, können wir noch besser auf die persönlichen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden eingehen.»

Bezug des Neubaus für 2024 geplant

Die Bauherrin der neuen Zen­trumsüberbauung in Trübbach ist die Grünberg Immobilien AG. Sie erstellt an attraktiver Lage eine Überbauung mit rund 1100 Quadratmetern Gewer­beflächen im Erdgeschoss und 25 Wohnungen in den Obergeschossen.

Im südlichen Gebäudeteil, an der Hauptstrasse 62, wird die St.Galler Kantonalbank als Mieterin ihre barrierefreie Niederlassung ausbauen. Nachdem die Baubewilligung zwischenzeitlich erteilt und der Spatenstich erfolgt ist, rechnet die Bank mit einem Bezug des Neubaus im Herbst 2024. (pd)