Trotz hoher Finanzbelastung durch den Neubau: Spitalregion ist für die Zukunft

des Spitals Grabs weiterhin zuversichtlich Alle Spitalregionen im Kanton St.Gallen schrieben 2019 rote Zahlen – auch jene der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland mit den Spitälern Altstätten, Grabs und Walenstadt.

Stefan Lichtensteiger, CEO der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland, ist zuversichtlich, dass die Strategie «4plus5» für das Spital Grabs die Zukunft sichern wird. Bilder: Thomas Schwizer

20,3 Millionen Franken: Diesen Gesamtverlust haben die vier St.Galler Spitalregionen im Jahr 2019 verzeichnet. Das Defizit war um satte 16,25 Millionen höher als 2018. Erstmals schreiben alle vier Spitalregionen rote Zahlen, hiess es am Montag bei der Präsentation der Jahresergebnisse.

Die CEO der vier St.Galler Spitalregionen und Spitalverbunds-Präsident Felix Sennhauser (Mitte) mussten am Montag schlechte Zahlen für 2019 präsentieren.

Noch verheerender sind die Aussichten: Für das laufende Jahr 2020 rechnet das Budget mit einem Gesamtminus von 35,5 Millionen, spätestens 2028 seien die Kapitalreserven aufgebraucht. «Der Status quo hat keine Zukunft», betonte Felix Sennhauser, Verwaltungsratspräsident der St. Galler Spitalverbunde.

Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland deutlich im Minus

Massiv verschlechtert hat sich 2019 auch das Ergebnis der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (RWS). Das Minus der drei Spitäler dieser Region beträgt bei einem Umsatz von 202 Millionen (2018: 203,7) knapp 4,2 Millionen Franken (2018: –674000 Franken). Die Zahl der stationären Patienten sank um 813 auf 15352, jene der ambulanten Besuche stieg auf 121593. Der Trend von stationär zu ambulant halte an – und damit die sinkende Kostendeckung, sagte CEO Stefan Lichtensteiger.

Das Einzelergebnis der drei Spitälern der Spitalregion RWS war am Montag noch nicht verfügbar. 2018 schrieb Walenstadt ein Minus von 6,2 Millionen, Altstätten von 23000 Franken, Grabs ein Plus von 5,6 Millionen.

Das deutliche Minus wird weiter wachsen

Grosse Sorgen bereiten der Spitalregion RWS die Zukunftsaussichten. Für das laufende Jahr 2020 rechnet sie bereits mit einem Minus von 10,2 Millionen. Dazu tragen auch die Kosten bei, die der 159-Millionen-Neubau des Spitals Grabs verursachen wird. Ab Inbetriebnahme verursacht dieser gemäss Budget im 2020 eine erstmalige Jahresbelastung von rund 4,5 Millionen Franken. Sie steigt 2021 auf 5,1 Millionen und wird nach Fertigstellung der drei Neubau-Etappen im 2025 rund 8,6 Millionen Franken pro Jahr betragen.

Der Kanton gibt den St. Galler Spitalverbunden eine Ebitda-Marge von 10 Prozent vor, wie Felix Sennhauser betonte. Dies sei ohne die «4 plus 5»-Strategie, also die Schliessung von fünf der heute neun kantonalen Spitäler, und stattdessen vier Spitälern und fünf Notfallzentren, unmöglich zu erreichen. Mit «4plus 5» sei dies dagegen bis 2028 zu schaffen, zeigte Sennhauser auf.

Stefan Lichtensteiger: «Spital Grabs kann die Marge erreichen»

Das Spital Grabs könne, trotz der finanziellen Belastungen durch den Neubau, in Zukunft die 10-Prozent-Marge erreichen, mit der man die nötigen Investitionen selbst tragen würde, sagte Stefan Lichtensteiger auf Anfrage des W&O.

«Mit der heutigen Struktur mit drei Spitälern ist dies aber nicht zu schaffen», betonte er mit Verweis auf das Ergebnis 2019 und das Budget 2020 der Spitalregion RWS.

Spital Walenstadt soll bis 2027 weiter betrieben werden

Das Spital Walenstadt musste im 2019 wegen des Fachkräftemangels den OP-Bereich reduzieren und Ende Januar die Geburtshilfe schliessen. Die Spitalregion wolle Walenstadt bis 2027 als Grundversorgungs-Standort betreiben, bekräftigte Lichtensteiger auf Anfrage. Dies gelinge aber nur, wenn Mitarbeitende, zuweisende Ärzte und die Bevölkerung dem Spital die Treue halten.

Die Spitalregion hofft, dass Mitarbeitende, Zuweiser und Patienten dem Spital Walenstadt noch die Treue halten und dazu beitragen, dass es möglichst lange erhalten werden kann. Bild: Doris Lippuner

Bei der Spitalregion RWS ist man sich bewusst, dass nicht alle Patienten, die stationär in den Spitälern Altstätten und Walenstadt behandelt werden, nach deren allfälligen Schliessung sich in Grabs operieren und pflegen lassen würden. Aber für jene, die dies tun würden, müsste in Grabs Platz vorhanden sein. Und um den zu schaffen brauche es Zeit. Auch deshalb hofft Lichtensteiger, dass das Spital Walenstadt wie vorgesehen bis 2027 die Grundversorgung aufrecht erhalten kann.

Neubau wird die Attraktivität des Spitals Grabs weiter steigern

Die Spitalregion RWS ist zuversichtlich, dass viele Liechtensteiner Patienten dem Spital Grabs, trotz des Ja zum Neubau des Landesspitals Vaduz, treu bleiben. Mit der erweiterten Grundversorgung, sie wird dank Kooperation mit dem Kantonsspital St. Gallen angeboten, und der medizinisch-fachlichen Qualität – dank vergleichsweise hoher Fallzahlen – geniesse Grabs viel Vertrauen in der Region.

Zudem stehe mit dem Bezug des Neubaus im Mai 2020 hier eine Top-Infrastruktur zur Verfügung, womit dieses Spital weiter an Attraktivität gewinnen werde, herrscht bei Stefan Lichtensteiger Vorfreude.