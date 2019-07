Triumph der Gamser Tell-Schützen am Werdenberger Bezirksmatch. Am Werdenberger Bezirksmatch gewann Gams in jeder Kategorie.

Die Teilnehmer des Bezirksmatchs mit dem Bezirksmeister René Kaiser in der Mitte mit Sportgerät. (Bild: PD)

(pd) Beim jährlich stattfindenden Bezirksmatch, einem Mehrstellungs-Wettkampf unter den Verbands-Vereinen, konnte auch das aufkommende Gewitter den Siegeszug von René Kaiser (Schützengesellschaft Tell Gams) nicht stoppen – die letzte Kniend-Passe beendete er bei starkem Wind und Regen sogar mit einer 100.

Im Einzel- wie im Gruppen-Wettkampf konnten die Vorjahres-Sieger ihre Titel verteidigen, wobei René Kaiser sein Vorjahresresultat um sieben auf 573 Punkte steigerte. Die Gruppe von der SG Tell Gams pulverisierte das Vorjahrestotal sogar um 19 auf 1425 Punkte. Dies, weil ihr Gruppenchef ein gutes Händchen im Zusammenstellen der Gruppen hatte.

8 von 12 Podestplätzen belegten die Gamser

Das Schiessen wird im Einzel- und Gruppen-Wettkampf abgehalten, wobei ein Schütze den Norm-Match mit 30 Schuss liegend und 30 Schuss kniend absolviert, der zweite Schütze schiesst den Schnupper-Match mit 20 Schuss liegend und 10 Schuss kniend, der Dritte bringt seine Leistung mit 60 Schuss liegend.

In der Meister-Kategorie setzte sich, wie bereits erwähnt, René Kaiser (Gams) durch. Die weiteren Podestplätze sicherten sich die Sennwalder Flurin und Jan Kressig mit 564 und 563 Punkten. In der Schnupper-Kategorie kam es durch Joel Waser (273), Patrik Lenherr (272) und Michael Kaiser (270) zu einem dreifachen Gamser Sieg. In der Kategorie Liegend traf Simon Eggenberger (Gams) mit 579 Punkten am besten. Auf Platz zwei folgt Peter Lippuner (Gams) mit 574 Zählern, gefolgt von Roger Schneider (Sennwald) mit 567 Punkten.

Im Gruppen-Wettkampf waren die Podestplätze hart umkämpft. Die SG Tell Gams mit René Kaiser, Joel Waser und Simon Eggenberger erzielten 1425 Punkte und setzten sich vor dem SV Sennwald (1418) und einem weiteren Team der Tell-Gams-Team (1394) durch.