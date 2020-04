Treppensteigen ersetzt derzeit die Physiotherapie – wie eine Buchser Rentnerin mit den Corona-Massnahmen umgeht Die Rentnerin Silvia Vetsch steht die aussergewöhnliche Situation ziemlich gelassen durch und freut sich auf die Zeit nach der Coronakrise.

Bei schönem Wetter liest Silvia Vetsch auf dem Balkon. Bilder: Esther Wyss

Silvia Vetsch steht auf dem Balkon ihrer hübschen Zweizimmerwohnung und geniesst die Aussicht vom vierten Stock aus. Das Panorama reicht vom Schloss Vaduz bis zum Schloss Werdenberg und weiter bis nach Grabs. Der schneebedeckte Margelkopf thront majestätisch über allem und strahlt in der Sonne. Auf dem Balkon blühen noch keine Blumen, da während der Coronakrise die Blumen- und Gartengeschäfte geschlossen sind, und sie deshalb keine Möglichkeit hat Setzlinge und Erde zu kaufen.

Die Einkäufe sind gut organisiert

Die grünen Küchenkräuter, die in Töpfen gedeihen, vermitteln einen Hauch von Garten. Gelassen erzählt Silvia Vetsch über ihr Leben während der Coronakrise, was sich verändert hat und worauf sie sich freut, wenn die strengen Massnahmen aufgehoben sind. Ihre Einkäufe sind gut organisiert. Eine Frau vom Zivilschutz Werdenberg erledigt diese. Silvia Vetsch schreibt während einiger Tage eine Liste mit den Lebensmitteln auf, die sie benötigt.

Je nach Bedarf, wenn der Kühlschrank leer ist, ruft sie die Frau vom Zivilschutz an. Diese holt die Tasche, die Einkaufsliste und das Geld aus dem Briefkasten und geht einkaufen. Die gefüllte Tasche stellt sie der Rentnerin vor die Wohnungstüre, um den direkten Kontakt zu vermeiden. «Das klappt sehr gut», sagt Silvia Vetsch, «ich bin froh über diese Hilfe, da ich die Anweisungen des Bundesrates sehr ernst nehme und strikt befolge. Als über Siebzigjährige und Asthmatikerin bin ich doppelt gefährdet. Ich gehe nicht nach draussen und bin deshalb in meiner Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt.»

Fitness zu Hause

Auf dem Kalender findet sie interessante Bibelzitate.

Um trotzdem fit zu bleiben steigt Silvia Vetsch regelmässig über den Tag verteilt, drei bis vier Mal 75 Treppenstufen in den Keller hinunter und wieder in den obersten Stock zu ihrer Wohnung hinauf. Sie läuft dabei kaum Gefahr jemandem im Treppenhaus zu begegnen, denn die meisten Mieterinnen der Alterswohnungen benützen den Lift. Das Treppensteigen habe zwei verschiedene Gründe, sagt sie. Einerseits möchte sie aus Sicherheitsgründen den Lift nicht benützen, andererseits ist es ihr tägliches Trainingsprogramm für das unlängst operierte Knie. Im Februar hatte sie diese Knieoperation und muss jetzt wegen der Krise auf die Physiotherapie verzichten. So ersetzt sie die Physio durch das Treppensteigen. Sie ist froh, dass sie die Operation machen liess.

Vorher schmerzte sie jeder Schritt, jetzt seien die Schmerzen wie weggeblasen. Durch die angeordneten Massnahmen des Bundesrates gebe es auch noch einige andere einschneidende Veränderungen in ihrem Leben, erklärt Silvia Vetsch. So darf sie zurzeit ihren Mann im Wieden Park nicht besuchen. Am meisten vermisst sie ihre Enkelin Michelle. Noch vor einiger Zeit kam diese regelmässig am Freitag zum Mittagessen. Den schulfreien Nachmittag verbrachten Grossmutter und Enkelin je nach Lust und Laune gemeinsam mit Spielen, oder sie unternahmen sonst etwas zusammen.

Jetzt meldet sich die Enkelin per Whatsapp oder ruft an. Auch der Sohn, der in Österreich wohnt, ruft zwei bis drei Mal in der Woche an und erkundigt sich nach dem Befinden der Mutter.

Ein erfülltes Tagesprogramm

Auf die Frage, wie sie die Tage in der Isolation verbringe, weiss Silvia Vetsch viel zu erzählen:

«Mir ist nie langweilig, ich bin es gewohnt alleine zu sein. Jetzt mache ich gerade den Frühlingsputz, dann habe ich das schon hinter mir, wenn die Restriktionen aufgehoben werden und ich wieder nach draussen darf.»

Am Morgen steht sie früh auf und liest in der Bibel. Sie besitzt einen Kalender, der jeweils auf einen Bibeltext hinweist. Kürzlich hat sie in ihren Unterlagen einen Text wiederentdeckt, den sie einmal irgendwo gefunden hat. Es ist ein Text über das Lächeln, das man nicht kaufen, nicht ausleihen und nicht stehlen kann. Das Lächeln bekommt seinen Wert erst, wenn man es verschenkt. Es ist ein berührender Text, den sie laut vorliest.

Um anderen Bewohnern eine Freude zu machen, hat sie ihn neben die Briefkästen gehängt. Sie lese auch über den Tag verteilt viel, und komme endliche dazu all die Bücher zu lesen, die sie schon lange lesen wollte, erzählt sie. Auch häkeln, Radio hören und fernsehen gehören zu ihren bevorzugten Tätigkeiten.

Silvia Vetsch häkelt ein kunstvolles Deckeli.

Im Moment häkelt sie ein kunstvolles Deckeli mit kompliziertem Muster für den Eckschemel im Gang. Jetzt steht dort ein reich geschmückter Osterbaum mit Vögeln, bemalten Ostereiern und ein Körbchen mit Hasen. Der jeweiligen Jahreszeit entsprechend, folgen ein Frühlingsstrauss, ein Sommerbouquet, ein Herbststrauss und an Weihnachten steht dort ein kleiner Christbaum.

Freiheit auf dem E-Bike

Vor der Coronakrise unternahm die rüstige Rentnerin Ausflüge mit dem E-Bike. Sie fuhr den Rhein oder Binnenkanal entlang und durch die Felder in der Umgebung. Dass sie die Ausflüge mit dem E-Bike vermisst und bedauert, den Frühling nur aus der Ferne vom Balkon aus geniessen zu können, merkt man aus ihren Erzählungen.

Gerade jetzt, bei diesem strahlenden Frühlingswetter zu Hause bleiben zu müssen ist nicht einfach. Obwohl sie sich an die einschneidenden Anweisungen hält, wirkt sie gelassen und fügt hoffnungsvoll hinzu:

«Ich bin es gewohnt allein zu sein, und irgendwann werden die Massnahmen aufgehoben, dann ist es vorbei, und ich darf wieder nach draussen. Ich freue mich schon jetzt auf die Ausflüge mit meinem E-Bike und persönliche Kontakte zu meiner Enkelin und lieben Menschen.»