Treffpunkt «Guarany»: Wo das Wochenende mit der Happy Hour frühzeitig eingeläutet wird

Das «Guarany» in Buchs ist an Donnerstagen jeweils der Treffpunkt für das Feierabendbier. Zwei Bier für den Preis von einem, «coole Stimmung» und auch Tischfussball ziehen jeweils viele Stammgäste an.