Traumwochenende bahnt sich an: Bergbahnen öffnen schon um 7.30 Uhr Derzeit stimmt einfach alles: Schneeverhältnisse, Wetterlage aber auch die Temperaturen. Den «Early Gamserrugg» am Samstag gibt es nun obendrein dazu.

Früh aufstehen lohnt sich: Man kann über die frisch präparierten Pisten flitzen und der zu erwartenden Masse aus dem Weg gehen. (Bild: PD)

(wo) Die Wintersportorte und die Freunde des Wintersports werden in dieser Saison mit reichlich Schnee verwöhnt. Nun kommt noch stahlblauer Himmel dazu, die Aussichten fürs Wochenende sind prächtig. Die Bergbahnen Wildhaus haben sich für Samstag etwas Spezielles einfallen lassen, um dem Anspruch, von früh bis spät einen Schneesporttag anzubieten, gerecht zu werden. Der «Early Gamserrugg» ist als Skigenuss für Frühaufsteher gedacht. Jeder Wintersportler, der seine Spuren schon mal in eine frisch präparierte Piste gezeichnet hat, hält deshalb den Schönheitsschlaf für überbewertet.

Bereits ab 7.30 Uhr werden die Sesselbahnen und Skilifte bis ganz nach oben zum Gamserrugg in Betrieb sein. Der Wintersporttag wird etwas verlängert. Denn das Traumwochenende wird die Massen mobilisieren, Einsamkeit auf der Piste wird zu einem raren Gut. Der «Early Gamserrugg» schafft für all jene ideale Verhältnisse, die schneeweisse Unberührtheit auch am Samstag geniessen wollen.