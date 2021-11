Buchs «Traum-Gala» der Artistik-Schwimmerinnen am Freitag und Samstag im Hallenbad Flös Am 12./13. November ist es wieder so weit, der SC Flös Buchs lädt zur traditionellen Gala ein und freut sich, mit kreativen Choreografien und neuen Ideen eine eindrückliche Show zu präsentieren.

Viel Spektakel erwartet die Zuschauer bei der Gala der Artistik-Schwimmerinnen.

Die Gala ist für die Schwimmerinnen das Highlight schlechthin. Dürfen sie doch, nach unzähligen Trainingsstunden, dem heimischen Publikum – ohne Wettkampfdruck – zeigen, woran sie arbeiten und ihre neuen Kürelemente testen. In diversen Showküren kommt ihre Begeisterung für ihren Sport zum Ausdruck und in verschiedenen Tänzen zeigen sie, dass sie auch an Land grosse Klasse sind.

Eine zauberhafte Reise erwartet das Publikum

Mit dem Thema «Nachtweiher – Wenn Träume schwimmen lernen» nehmen sie das Publikum mit auf eine zauberhafte Traumreise. Von Irland nach Japan und dann direkt ins Candyland – in Träumen ist bekanntlich alles möglich. So auch fantastische Begegnungen mit Stars und Monstern oder vielleicht sogar mit der grossen Liebe? Vom Einschlafen bis Aufwachen verzaubern die Mädchen mit artistischen und einmaligen Auftritten. Die Zuschauer können sich auf dieses einzigartige Zusammenspiel von Wasser, Licht, Musik und Tanz freuen. Gezeigt wird die Gala im Hallenbad Flös am Freitag, 12. November, 19.30 Uhr oder am Samstag, 13. November, 15 Uhr und 19.30 Uhr. Vorverkauf unter www.scfloesbuchs.ch. (pd)