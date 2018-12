Oberschan: Gut besuchter traditioneller Christkindlimarkt Bei herrlichem Wetter genossen die Oberschaner am vergangenen Samstag ihren mittlerweile schon 25. Christkindlimarkt. Es gab viel zu entdecken und es war wieder sehr gesellig.

Am Christkindlimarkt gab es viel zu entdecken. (Bilder: PD)

(PD) Die ursprüngliche Idee des Frauenvereins Wartau-Gretschins, auch in Oberschan einen Weihnachtsmarkt abzuhalten, hat sich inzwischen zu einer langjährigen Tradition und zu einem fixen Anlass in der Gemeinde entwickelt und wird seit einigen Jahren unter dem Patronat der Dorfkorporation Oberschan weitergeführt. Jung und Alt nutzten die Gelegenheit zu einem Bummel über den kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt. Handgemachtes stand auch bei diesem Jubiläumsmarkt wieder hoch im Kurs. Egal ob Guetzli, Speck, Wein oder Forellen – die kulinarischen Mitbringsel fanden regen Zuspruch. Auch die grosse Auswahl an weihnachtlichen Dekorationen wie Kerzen, Adventskränze und -gestecke gefielen den Besuchern.

Die Musikgesellschaft Oberschan sorgte für die musikalische Unterhaltung.

Künstlerische und handwerkliche Geschenkartikel aus Wolle, Holz, Glas oder Textil rundeten das Angebot ab. Die Musikgesellschaft Oberschan sorgte für den musikalischen Rahmen und bei Raclette, Gerstensuppe und Spareribs blieb niemand hungrig. Die Kinder konnten Lebkuchenherzen dekorieren, Adventssterne basteln oder eine eigene Kerze ziehen. Gegen 17 Uhr stieg die Spannung unter den Jüngsten an, denn Samichlaus und Schmutzli wurden erwartet. Sofort drängten sich alle um den Samichlaus, der die Kinder für ein kleines Sprüchlein mit Mandarinen und Nüssen beschenkte.