Tote Person während Löscharbeiten gefunden Am Samstagvormittag kam es in einem Einfamilienhaus in Vaduz zu einem Brand. Eine Person wurde tot aufgefunden. PD

In diesem Einfamilienhaus wurde bei einem Brand eine tote Person gefunden. (Bild: Landespolizei Liechtenstein)

Am Samstag, gegen 8.45 Uhr, wurde die Landespolizei Liechtenstein darüber informiert, dass in einem Einfamilienhaus an der Fürst-Franz-Josef-Strasse eine riesige Rauchentwicklung festzustellen sei. Die sofort alarmierte Feuerwehr Vaduz konnte den Brandherd rasch lokalisieren und löschen. Im Wohnhaus konnte im Zuge des Einsatzes eine tote Person festgestellt werden, wie die Landespolizei Liechtenstein in einer Mitteilung schrieb.

Die Landespolizei hat die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache sowie zur Todesursache der aufgefundenen Person aufgenommen, wobei das Institut für Rechtsmedizin in St. Gallen zur Unterstützung beigezogen wird. Aufgrund des Einsatzes war die Schlossstrasse von und nach Triesenberg vorübergehend gesperrt.