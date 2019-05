SBB-Strecke Buchs-Altstätten wird für acht Monate total gesperrt Bei Bahnprojekten stand die Ostschweiz lange auf dem Abstellgleis. Nun kommt Bewegung in den Ausbau der Bahninfrastruktur. Zwischen Buchs und Altstätten wird der Halbstundentakt eingeführt.

Beat Tinner, Präsident IGöV Ostschweiz (von links), Armin Weber, Leiter Internationaler Personenverkehr SBB, Daria Martinoni, Leiterin Netzentwicklung SBB, Nationalrat Thomas Ammann und Ständerat Paul Rechsteiner orientieren über die geplanten Ausbauschritte. (Bild: PD)

«Der unermüdliche Einsatz der Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr Ostschweiz (IGöV) sowie der Bundesparlamentarier Paul Rechsteiner und Thomas Ammann trägt Früchte», heisst es in einer Medienmitteilung der IG. Gleich einige Bahnprojekte, von denen die Ostschweiz profitieren soll, werden nun umgesetzt. Der St. Galler Regierungsrat Bruno Damann zeigte sich an der HV der IGöV im Bahnhofsgebäude in St. Gallen über die Entwicklung erfreut: «Der stetige politische Druck zeigt Wirkung.» Ständerat Paul Rechsteiner sieht es ähnlich: «Die Förderung der Bahn ist ein Megathema. St. Gallen hat zwar einer der modernsten Bahnhöfe der Schweiz, was die restliche Bahninfrastruktur betrifft, hat der Aufholprozess allerdings erst gestartet.»

Strecke zwischen Buchs und Altstätten wird ausgebaut

Ein Projekt, das demnächst realisiert wird, ist der Halbstundentakt für das Rheintal. «Dieser ist zwingend notwendig, um den öffentlichen Verkehr im Rheintal attraktiver zu gestalten», ist Nationalrat Thomas Ammann überzeugt. Mit der Aufwertung der Bahnanschlüsse sollen Pendler dazu motiviert werden, vom Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen. Gerade im Rheintal besteht gemäss Paul Rechsteiner grosses Potenzial: «In keiner anderen Region der Schweiz wird der öffentliche Verkehr prozentual im Vergleich zum Individualverkehr so schlecht genutzt.»

Wenn alles planmässig läuft, wird der Halbstundentakt zwischen Chur-St. Gallen-Zürich auf den Fahrplanwechsel 2025 eingeführt. Vorausgesetzt, die dafür nötigen Ausbauten können termingerecht realisiert werden. Damit die Bauarbeiten zügig voranschreiten, plant die SBB im Jahr 2023 während acht Monaten eine Totalsperre der Strecke Buchs-Altstätten. Dank dieser Massnahme kann laut Daria Martinoni, Leiterin Netzentwicklung bei der SBB, der Halbstundentakt früher eingeführt werden als ursprünglich geplant. Zudem wird mit einer Reduktion der Baukosten von rund 30 Millionen Franken auf 106 Millionen Franken gerechnet, heisst es in der Mitteilung weiter.

Im Detail wird die SBB zu einem späteren Zeitpunkt über das Bauvorhaben und die Auswirkungen auf die Reisenden informieren. Nebst der Angebotserweiterung im Rheintal soll Rorschach bis spätestens im Jahre 2024 an das IC-Netz angebunden werden. Auch im Fernverkehr kommt es in den kommenden Jahren zu Optimierungen. So soll bis ins Jahr 2035 die Fahrzeit von St. Gallen nach Zürich um neun Minuten verkürzt werden.

Beat Tinner will den Druck aufrecht erhalten

Der Ausbau der Verbindung in die Metropolitanregion München ist seit längerer Zeit ein Anliegen der IGöV. Diese zeigt sich erfreut über den Ausbau auf sechs Verbindungen pro Tag und über die deutliche Verkürzung der Fahrzeit auf zweieinhalb Stunden, fordert aber gleichzeitig in einer Resolution den Stundentakt nach München. «Das Potenzial der Bahnverbindung Zürich-St. Gallen-München soll voll genutzt werden», sagt Beat Tinner, Präsident der IGöV. Er fordert Schritte, damit die Verbindung stündlich angeboten werden kann. Armin Weber, Leiter Internationaler Personenverkehr bei der SBB, stellte eine direkte Verbindung von München über St. Gallen und Zürich nach Mailand in Aussicht. Das darf laut Beat Tinner nicht unterschätzt werden. Auch, weil heute pro Jahr rund eine Million Passagiere diese Strecke mit dem Flugzeug zurücklegen. (pd)