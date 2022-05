In der Zeit vom 27.Februar bis 29.Oktober 2023 fallen der IR13 und die S4 zwischen Buchs und Altstätten aus und werden durch Busse ersetzt. Anstelle der S4 verkehren Busse im Halbstundentakt zwischen den beiden Städten mit Halt an allen Stationen, sprich Bahnhof Salez-Sennwald, Post Sennwald, Dorf Rüthi und Sekundarschule Oberriet. Anstelle des IR13 verkehrt in beide Richtungen ein Bus pro Stunde zwischen Buchs und Altstätten mit Zwischenhalt in Oberriet und ein Schnellbus pro Stunde ohne Halt direkt via Autobahn zwischen Buchs und St.Margrethen. Der Fahrplan des IR13 zwischen Buchs und Sargans wird leicht angepasst. Dadurch bieten die Züge in Buchs bessere Anschlüsse auf die Bahnersatzbusse und in Sargans mehr Umsteigezeit auf den IC3 in Richtung Zürich, wie die SBB mitteilen. Die Railjet-, Nightjet- und EC-Züge halten in dieser Zeitspanne nicht in Sargans.

Anpassungen Oktober 2023 bis Oktober 2024f

Vom 30.Oktober 2023 bis am 25.Oktober 2024 entfällt der Anschluss vom IR13 auf den IC3 in Sargans in beiden Richtungen. Der IR13 verkehrt aufgrund der Bauarbeiten zwischen Buchs und Sargans mit reduzierter Geschwindigkeit und kann keinen Anschluss auf den IC3 bieten. Die reduzierte Geschwindigkeit ist ein Teil der Sicherheitsvorkehrungen bei den Arbeiten tagsüber, wie Gesamtprojektleiter Christian Furrer, an der Medienorientierung gestern betonte. Die Reisezeiten zwischen Buchs respektive Altstätten und Zürich verlängern sich dadurch um bis zu 25 Minuten.

Regio-Express und S4 fallen aufgrund der nächtlichen Streckensperre mit Ausnahme von Samstagnacht jeweils von 21.50 bis 5 Uhr zwischen Buchs und Sargans aus und werden durch Busse ersetzt. An vier Wochenende wird es aufgrund von Arbeiten auf dieser Strecke einen kompletten Ersatz durch Busse geben. Die Daten dafür sind noch nicht bekannt.

Zu einer Spezialsituation kommt es in Sevelen, wo die S4 tagsüber alle zwei Stunden nicht halten kann. Das ist aufgrund eines Trassenkonfliktes immer dann der Fall, wenn der Railjet verkehrt. Ein Ersatz in Form von Bussen wird organisiert. Die Railjet-, Nightjet- und EC-Züge werden in Sargans nicht halten. Einzelne Railjet- und Nightjet-Verbindungen werden während der nächtlichen Streckensperre umgeleitet und verkehren mit geänderten Fahrzeiten. (ab)