Die Turnvereine aus dem W&O-Gebiet glänzten am Eidgenössischen mit Top-Leistungen bei starker Konkurrenz Am zweiten Wettkampfwochenende des Eidgenössischen Turnfests gab es tatsächlich den ersten und einzigen Podestplatz eines Werdenberger Teams. Oberschans Ü35-Truppe wurde in der Team Aerobic Dritte. Robert Kucera

Eine der besten Werdenberger Turn-Vorführungen in den schätzbaren Disziplinen: Der TV/DTV Weite mit seiner Gerätekombination. (Bild: PD)

Ein ungewohntes Bild: Die Turner aus der Region kehrten am Sonntag vom Eidgenössischen Turnfest in Aarau ohne Stärkeklassensieg, sogar ohne Podestplatz vom 3-teiligen Vereinswettkampf nach Hause.

Dies ist aber nicht als Zeichen der Schwäche zu deuten. Ganz im Gegenteil: Die nationale Konkurrenz war, wie die lokalen Vereine auch, am «Tag X» bereit und rief zum Saisonhöhepunkt ihre Bestleistung ab. Die Top-Leistungen der Werdenberger ging da schon fast unter.

36 Bilder Ein Dutzend Vereine aus der Region nahm am Eidgenössischen Turnfest in Aarau teil.

Doch die Vereine wissen selbst am besten, was sie in Aarau geleistet haben. Dies untermalt die hohe Zufriedenheitsquote der lokalen Turnvereine.

Höchste Note der Region: TV/DTV Weite mit 28,95

Einen Podestplatz gab es allerdings. Das Ü35-Team des Turnvereins Oberschan nahm in der Disziplin Team Aerobic bei den Frauen/Männern im 1-teiligen Vereinswettkampf teil und erreichte mit der Note 9,53 den dritten Platz. In der internen Werdenberger Rangliste ergibt dies Rang sechs bei den schätzbaren Disziplinen. Die Höchstnote erzielte hier die Gymnastik Kleinfeld des TV Buchs mit 9,79. Bemerkenswerte Konstanz erzielte hier der TV/DTV Weite mit den Noten 9,75 am Barren und jeweils 9,60 in der Team Aerobic und in der Gerätekombination. Mit der Schlussnote von 28,95 reichte es Weite zu Platz sieben in der 4. Stärkeklasse und erreichte den höchsten Punktewert der Region.

Den besten Rang erzielte mit Platz vier in der 2. Stärkeklasse der TV Buchs. Am Eidgenössischen Turnfest hagelte es ausserdem die Höchstnote von 10,00. Bei den Aktiven gelang dies gleich vier Werdenberger Vereinen. Dem STV Gams gleich dreimal: im Weitsprung, in der Pendelstafette sowie im Steinstossen. Je einmal bejubelten der TV Azmoos (Pendelstafette), der TV Buchs (Fachtest Allround) und der STV Sax (Fachtest Allround) die Höchstnote.

Note 10 in zwei von drei Wettkampfteilen

In der Kategorie Frauen/Männer liess sich das Buchser Team die 10,00 in zwei der drei Wettkampfteilen gutschreiben. Trotz einer 9,85 im ersten Teil reichte es nur zu Rang acht. Auch hier erwies sich die Konkurrenz als zu stilsicher am «Tag X». Gleich fünf Vereine teilten sich in der 4. Stärkeklasse mit 30,00 den ersten Platz.