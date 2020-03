Top CC erlaubt Einkauf für alle +++ Ausnahme in schwieriger Situation +++ lokale Grundversorger zählen auf die Solidarität der Bevölkerung

Seit den verschärften Massnahmen des Bundes am 16. März haben die Mitarbeitenden aller Geschäfte, welche die Grundversorgung der Bevölkerung sicherstellen, viel geleistet. Dominic Möckli von TopCC sagt: «Die vergangenen zwei Wochen waren für unsere Mitarbeitenden eine sehr grosse Herausforderung und Belastung, die sie jedoch bravourös gemeistert haben.» Die Vorschrift zur Begrenzung der Anzahl Personen bezogen auf die Ladenfläche wird bei allen angefragten Verkaufsgeschäften mit Hilfe von Nummern kontrolliert, die beim Eingang abgegeben werden. Auch Desinfektionsmittel für Angestellte und Kundschaft steht bereit. «Wir haben unsere Mitarbeitenden umfassend über die Empfehlungen des BAG informiert und weisen sie an, die Hygieneregeln konsequent einzuhalten. Die Plexiglasscheiben an den Kassen bieten Mitarbeitenden und Kundschaft einen zusätzlichen Schutz», sagt die Migros Ostschweiz stellvertretend für alle Angefragten.