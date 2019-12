Tolle Stimmung auf dem Buchser Marktplatz - der Chlausmarkt begeisterte alle Auch der 16. Chlausmarkt war ein voller Erfolg, dazu trugen auch die angenehmen Temperaturen bei.

Eines der «leuchtenden» Verkaufshäuschen am Chlausmarkt. (Bild: Hansruedi Rohrer)

Buchs Vom Chlausmarkt, der von Freitagabend bis Sonntag auf dem Marktplatz durchgeführt wurde, gibt es durchwegs Positives zu berichten. Da versetzte nicht nur die weihnachtliche Beleuchtung bei den Verkaufshäuschen die vielen Besucherinnen und Besucher in fröhliche Stimmung, es war auch das breite Angebot an handwerklichen Artikeln, welches zum Verkauf stand. Es waren Geschenkideen aus Holz oder Stoff und Kunst- und Handwerk verschiedener Richtungen. Es lag der verführerische Duft von Raclette, Glühwein oder Bratwurst in der Luft, und an der Feuerschale beim grossen Tannenbaum gab es Schlangenbrot unter der bewährten Anleitung von Hans Köppel.

Zum Chlausmarkt gehörten zudem das Gastrozelt und das Samichlaus-Häuslein – dort erhielt jedes Kind eine kleine Überraschung. Und gleich nebenan waren Schaf und Esel gerngesehene Tiere. Auch drehte sich ein schönes, nostalgisches Karussell, und der «Setzchaschte» aus Grabs trug mit dem Bastelzelt zum Kinderprogramm bei.

Ambiance mit Blick auf Schloss und See

Andreas Vetsch und Werner Wyniger, Vorstandsmitglieder des organisierenden Verkehrsvereins Buchs, zeigten sich begeistert vom Marktgeschehen. «Wir sind sehr zufrieden mit dem Besucheraufmarsch», sagen beide. «So waren am Samstagabend dichte Menschengruppen zu sehen, und der Glühwein fand reissenden Absatz.» Das besondere am Markt sei natürlich der Austragungsort mit Blick auf Schloss und Städtchen Werdenberg, deshalb würde hier die Ambiance als sehr angenehm empfunden.

Im weiteren lobten die beiden Vertreter des Verkehrsvereins auch die gute Zusammenarbeit mit den Ausstellern sowie dem EW Buchs. «Es gab keine Engpässe bei der Stromversorgung und uns gefiel auch die schöne Mischung im breiten Marktangebot», meinten die beiden auch. Und sie erwähnten ebenso Hans Blumer, der nicht nur die Tiere betreute, sondern auch dafür besorgt ist, dass die Abfallkübel geleert wurden.