Toggenburger Klang-Escape-Room stösst auf Anklang In den ersten 100 Tagen versuchten bereits zahlreiche Gruppen, die Rätsel im Escape Room der Klangschmiede zu lösen. Sie waren von der Idee begeistert. Sabine Camedda

Wer die verschiedenen Rätsel löst und Schlösser knackt, kommt im Klang-Escape-Room immer einen Schritt weiter zum Ziel. (Bilder: Katharina Rutz)

Die Klangschmiede kam durch einen Umbau weg vom Museums-Image. Sie wurde zu einem Erlebnishaus rund um die Themen Klang, Resonanz und Brauchtum. Einige der Zimmer des alten Gebäudes sind seit Anfang Juni so ausgestattet, dass die Besucher selbstständig oder auf einem geführten Rundgang einiges aus der Klangwelt im Toggenburg ausprobieren und erleben können. Herzstück der Klangschmiede ist aber der Klang-Escape-Room. Darin hat eine Gruppe von bis zu acht Personen eine Stunde lang Zeit, um verschiedene Rätsel und Aufgaben zu lösen.

Rund die Hälfte aller Besuchergruppen scheitert

In den ersten 100 Tagen seit der Eröffnung sei die Klangschmiede und vor allem der Klang-Escape-Room gut besucht gewesen, zieht Martin Sailer eine erste Bilanz. Er ist Projektleiter für die Klangschmiede und massgeblich für die Umgestaltung verantwortlich. Es sei der Klangwelt gelungen, ein weiteres Angebot im Toggenburg zu schaffen, das wetterunabhängig sei.

Den Klang-Escape-Room hätten verschiedene Gruppen besucht: Feriengäste ebenso wie Zweitwohnungsbesitzer und Einheimische. Die Zusammensetzung der Gruppen sei unterschiedlich gewesen. «Wir konnten Vereine begrüssen, Kollegengruppen, Familien und zuletzt vermehrt auch Schulklassen», sagt Martin Sailer. Eine Alterslimite gibt die Klangwelt Toggenburg nicht vor. Martin Sailer empfiehlt aber, dass die Besucher nicht jünger als neun oder zehn Jahre sind.



Jedes Mal, wenn eine Gruppe den Klang-Escape-Room besucht, wird sie von einem Spielleiter begleitet. Dieser gibt zuerst einige Hinweise und startet das Spiel. In dessen Verlauf kann der Spielleiter mit weiteren Hinweisen Einfluss auf den Verlauf nehmen. «Das handhabt jeder Spielleiter unterschiedlich», sagt Martin Sailer. Er übernimmt gerne selber die Rolle des Spielleiters und ist jeweils überrascht, wie sich die Gruppen an die Aufgaben heranmachen. Bei einigen Rätseln sei die Reihenfolge egal, andere tun sich erst durch Hinweise bei der Lösung von anderen Rätseln auf. Martin Sailer verrät:

«Die Besucher müssen aber bis zum Schluss jedes Rätsel lösen. Nur so gelingt es ihnen, das Toggenburg zu retten.»

Musiklehrerin Lena Jeger entpuppt sich als gefährliche Agentin.

Zu leicht machen die Spielleiter es den Rätselnden aber nicht. Denn rund bei der Hälfte aller Gruppen, so schätzt der Projektleiter, läuft die Zeit ab, ohne dass sie alle Rätsel gelöst hätten. «Das Scheitern drückt aber nicht negativ auf die Stimmung. Denn bisher waren die Rückmeldungen von den Besuchern gut», sagt Martin Sailer.



Ein Escape-Room mit einer anderen Umgebung



Wer bereits einmal in einem Escape-Room gewesen sei, der sei begeistert von der anderen Umgebung, die er in Alt St. Johann findet. «Denn unser Raum ist nicht in einem Keller. Im Gegenteil, man kann nach draussen sehen und auch die Fenster öffnen, wenn man will», erklärt Martin Sailer.



Blickt diese Kuh nur zufällig aus dem Fenster des Klang-Escape-Rooms?

Anders als die Klangschmiede kann der Klang-Escape-Room auch abends gebucht werden. Das verlangt eine hohe Verfügbarkeit und Flexibilität von den Spielleitern. «Aus diesem Grund wären wir froh, wenn wir noch ein paar mehr von ihnen hätten», sagt Martin Sailer.