Toggenburg Beste Unterhaltung mit «Tante Adelheid» ist garantiert Nach einer Corona-bedingten Pause sind die «Silberfüchse» bereit für die Premiere ihres aktuellen Stücks. Premiere feiert die Theatergruppe am 17. November in Wildhaus.

Szene aus «D’Tante Adelheid spinnt» der Theatergruppe Silberfüchse Toggenburg. Bilder: Adi Lippuner

Mit einer Komödie in drei Akten, «D’Tante Adelheid spinnt», bietet die Theatergruppe Silberfüchse Toggenburg beste Unterhaltung. Aktuell erhält das Stück den letzten Schliff, wurde doch bereits vor einem Jahr geprobt, nach dem Aus wegen der Pandemie, musste das Ganze «auf Eis gelegt werden».

Doch die erfahrenen Theaterfans liessen sich, wie Präsidentin Astrid Brander betonte, nicht aus dem Konzept bringen:

«Wir waren zwar alle enttäuscht, haben aber versucht, das Beste aus der Situation zu machen und sind nun motiviert, den Besucherinnen und Besucher ein paar unbeschwerte Stunden zu ermöglichen.»

Es fehlen noch ein paar Feinschliffe

Ein Augenschein bei der Probe zeigte, noch ein paar Feinschliffe, und die Komödie sitzt. Es ist früher Nachmittag, im Saal wird eifrig geplaudert, die Mitglieder der Theatergruppe tauschen Neuigkeiten aus. Im hinteren Bereich werden die Schauspielerinnen und Schauspieler geschminkt und auf den Auftritt vorbereitet. Regisseur Edgar Morger macht da und dort eine launige Bemerkung.

Regisseur Edgar Morger (Mitte) gibt Anweisungen, wie einzelne Szenen noch lebendiger gespielt werden können.

Das Knistern in der Luft, die Vorfreude auf die Einsätze und vor allem die Genugtuung, endlich wieder auf der Bühne stehen zu dürfen, sind spürbar.

Männer sind in der Gruppe Mangelware

Wie der Name sagt, sind bei der Theatergruppe Silberfüchse Frauen und Männer im Seniorenalter dabei. Was der Gruppe noch fehlt, sind einige Männer, die gerne auf der Bühne stehen würden. Wichtig sei, nebst dem Theaterspielen auch der Zusammenhalt in der Gruppe. Die Präsidentin sagt aus Erfahrung:

«Das gemeinsame Erlebnis, die sozialen Kontakte und das füreinander da sein waren schon immer wichtig.»

Auf der Bühne geht es nun Schlag auf Schlag: Das Stück sitzt fast perfekt, da und dort haben die Souffleusen noch etwas Hilfestellung zu leisten oder der Regisseur greift korrigierend ein.

Fest steht, die Komödie bringt die Zuschauenden einerseits zum Lachen, zeigt aber auch auf, was Geldgier mit den Menschen anstellen kann. Doch Tante Adelheid geht ihre eigenen Wege.

Premiere findet in Wildhaus statt

Am Mittwoch, 17. November, wird im Mehrzweckgebäude Chuchitobel in Wildhaus die Premiere zu sehen sein. Ein Blick auf den anschliessenden Terminkalender verrät: Die Silberfüchse sind in der Region, aber auch weit darüber hinaus begehrt. Gespielt wird dieses Jahr noch in Bichelsee, Widnau, Bütschwil, Rapperswil und Elsau.

Nach Neujahr stehen dann zahlreiche Seniorennachmittag in der Ostschweiz auf dem Programm. Damit jeder Termin eingehalten werden kann, wurden die Rollen zwei- und teilweise sogar dreifach besetzt. Details zum Tourneeplan unter www.silberfuchstheater.ch