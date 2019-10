Töfffahrer verletzt sich schwer wegen über die Strasse gespanntem Weidezaun Am Freitag ereignete sich in Eschen ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Mann schwer verletzte.

Der Mann verletzte sich beim Sturz. (Bild: Landespolizei)

(wo/pd) Gegen 10.30 Uhr fuhr ein Motorradfahrer auf der Brühlgasse in südliche Richtung. Dabei übersah er einen temporär markierten Weidezaun, welcher über die Brühlgasse gespannt war, um Vieh queren zu lassen.

In der Folge hängte er mit der Lenkvorrichtung seines Motorrades am Draht ein und riss die Zaunpfosten, an welchen der Weidezaun befestigt war, aus dem Wiesland. Der Mann kam zu Sturz und verletzte sich so schwer, dass er mit der Rettung ins Spital gebracht werden musste. Dies teilt die Landespolizei mit. Am Motorrad entstand Sachschaden.