Tödlicher Arbeitsunfall in Diepoldsau Am Freitag, kurz vor 9 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem Arbeitsunfall an der Industriestrasse erhalten. Ein 31-jähriger Arbeiter wurde beim Arbeiten mit einer CNC-Drehmaschine schwer verletzt. Trotz schneller Hilfe ist er auf der Unfallstelle verstorben, wie die Kantonspolizei St. Gallen meldet.

In Diepoldsau ist ein 31-jähriger Arbeiter tödlich verunfallt. (Bild: Kapo SG)

(wo) Der 31-jährige in der Region wohnhafte Schweizer war mit Arbeiten an einer CNC-Drehmaschine beschäftigt. Aus zur Zeit unbekannten Gründen verletzte sich der Mann am Kopf so stark, so dass er trotz sofortiger Hilfe noch auf der Unfallstelle verstarb. Nebst den Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen standen auch ein Notarzt, ein Rettungswagen sowie die Rega im Einsatz. Die Kantonspolizei St.Gallen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.