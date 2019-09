Feuerwehrmann findet Leiche nach Grossbrand in Schaanwalder Mehrfamilienhaus Nach den Löscharbeiten beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Schaanwald ist im Haus eine tote Person gefunden worden. Die Ermittlungen über die Todesursache laufen.

Der Brand ist um 7.25 Uhr am Sonntagmorgen ausgebrochen, die Bewohner wurden evakuiert. Nach den Löscharbeiten wurde ein Todesopfer gefunden. (Bild: Landespolizei)

(red.) Am Sonntagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in Schaanwald zu einem Brand; eine Person wurde tot aufgefunden. Am Sonntag gegen 7.15 Uhr ging bei der Landespolizei die Meldung ein, dass es in einem Mehrfamilienhaus in Schaanwald brenne.

Bewohner wurden evakuiert

Durch die ausgerückten Polizeipatrouillen wurden aufgrund der Brandentwicklung die Bewohner des Brandobjektes sowie aus zwei weiteren angrenzenden Mehrfamilienhäuser evakuiert und durch ein Team der Krisenintervention (KIT) und des Sanitätsdienstes betreut.

Die alarmierte Feuerwehr Mauren konnte unter grossem Mitteleinsatz und in Zusammenarbeit mit den Feuerwehren Eschen und Vaduz den Brand unter Kontrolle bringen und so eine Ausweitung auf die anderen Gebäude verhindern.

Bei Begehung tote Person gefunden

Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde im Zuge der Begehung des Brandobjektes eine tote Person festgestellt. Die Landespolizei hat die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache sowie zur Todesursache der aufgefundenen Person aufgenommen.

Das Institut für Rechtsmedizin in St. Gallen zur Unterstützung wird beigezogen, wie die Landespolizei des Fürstentums Liechtenstein berichtete.