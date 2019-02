Tierquäler in Triesenberg angezeigt Die Besitzer eines Esels haben in Triesenberg einen Mann beobachtet, der ihr Tier sexuell missbrauchte. Die Landespolizei Liechtenstein konnte den Mann aus der Schweiz festnehmen.

Ein Mann missbrauchte in Triesenberg einen Esel. (Bild: Symbolbild Susann Basler)

lpfl Am Freitag kam es in Triesenberg zu einer Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz. Ein in der Schweiz wohnhafter Tatverdächtiger ist geständig, sexuelle Handlungen an einer Eselstute begangen zu haben, wie die Landespolizei Liechtenstein mitteilte. Der Mann wurde bei der Tatbegehung von den Tierbesitzern überrascht und der alarmierten Landespolizei übergeben. Er wird bei der Liechtensteinischen Staatsanwaltschaft wegen Tierquälerei auf freiem Fuss angezeigt.