Toggenburg Theatergruppe Silberfüchse will im November in Wildhaus die Premiere spielen Eine grosse Schar fröhlicher «Silberfüchsinnen und Silberfüchse» fand sich kürzlich im Restaurant Thurpark Wattwil ein, um endlich die Hauptversammlung der Theatergruppe Silberfüchse Toggenburg abzuhalten.

Othmar Koller wurde von Präsidentin Astrid Brandner für seine 20-jährige Mitgliedschaft geehrt. Bild: PD

(pd) Schon von weitem hörte man sie klingen, die Gläser, draussen auf der Terrasse des Thurparks. Alle genossen bei fröhlicher Stimmung den Apéro. Endlich war wieder einmal Gelegenheit, ohne Maske zu plaudern.

Nach dem reichhaltigen Essen aus der Thurparkküche folgte die Jahresversammlung mit den Traktanden, die schnell erledigt waren. Anschliessend wurde Othmar Koller für seine 20-jährige Mitgliedschaft geehrt. Viele Jahre war er als Chauffeur mit unseren Kulissen unterwegs und beherbergt immer noch den Kulissenanhänger der Theatergruppe.

Am 17. November soll die Premiere stattfinden

Unter den allgemeinen Mitteilungen verkündete die Präsidentin, dass für das neue Theaterstück «D’Tante Adelheid spinnt» von Ruth Kummer-Burri mehrere Monate vor der Premiere bereits über 15 Buchungen vorliegen.

Die Premiere findet erfreulicherweise wieder im Chuchitobel in Wildhaus statt, und zwar, wenn Corona keinen Streich spielt, am 17. November. Bis dahin wird die Truppe, so Regisseur Edgar Morger, nach einer kurzen Sommerpause wieder wöchentlich proben, um für den ersten Auftritt in Wildhaus bereit zu sein.

Nach der Versammlung genossen alle das feine Dessert und nützten nach der langen Coronazeit die Gelegenheit, Erinnerungen und Zukunftspläne auszutauschen – bis es Zeit wurde, sich zu verabschieden. Natürlich freuen sich die Silberfüchsinnen und Silberfüchse, dass sie ab November mit dem neuen Theaterstück wieder landauf, landab auftreten können.