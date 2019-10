Teure Kameras gestohlen aus Geschäft an Buchser Bahnhofstrasse gestohlen Eine unbekannte Täterschaft hat die Türe eingeschlagen und Kameras im Wert von mehreren zehntausend Franken gestohlen.

(kapo/wo) In der Nacht auf Dienstag, kurz vor 2 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft in ein Fotofachgeschäft an der Bahnhofstrasse eingebrochen. Mittels einem Stein schlug die Täterschaft die Eingangstüre ein und begab sich in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie diverse Kameras im Wert von mehreren zehntausend Franken. Ausserdem entstand Sachschaden in der Höhe von rund 4000 Franken, wie die Polizei mitteilt.