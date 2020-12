Terzette, die Herz und Seele berühren: Die Buchser Lyrikerin Elsbeth Maag veröffentlicht ein neues Buch

BUCHS: Elsbeth Maag erhält Anerkennungspreis

Am Freitag, 4. Mai, verleiht die St.Gallische Kulturstiftung im Konzertlokal Krempel in Buchs einen Förderpreis in der Höhe von 10 000 Franken an den jungen Wattwiler Musiker Till Ostendarp. Zwei Anerkennungspreise von je 15 000 Franken gehen an die Buchser Lyrikerin Elsbeth Maag sowie an die St.Galler Künstlerin Anita Zimmermann.