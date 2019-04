Tempo-30-Zone in der Burgerau ist auf das Jahr 2020 geplant Der Buchser Stadtrat will einige Vorschläge aus dem Sofortmassnahmen-Katalog der IG Burgerau im Bereich der Stationsstrasse und des Bahnübergangs umsetzen. Heini Schwendener

Ein neuer Zaun an der Einmündung Kindergartenweg/Stationsstrasse verhindert, dass hier parkiert wird. (Bild: Heini Schwendener)

Die IG Burgerau hat ihr Ziel erreicht, die Bürgerschaft hat den Nachtragskredit für die Erschliessung der Burgerau deutlich abgelehnt. Die IG ist nun sozusagen im Standby-Modus, hat aber zuvor dem Buchser Stadtrat einen Sofortmassnahmen-Katalog zur Verbesserung der Verkehrssituation und der Verkehrssicherheit an der Stationsstrasse und um den Bahnübergang übergeben.

Die IG Burgerau hält darin fest, dass der Barrierenübergang Stationsstrasse per se kein Sicherheitsproblem sei und auch nach dem Doppelspurausbau keines sein werde. Hingegen sei die Gesamtsituation rund um die Stationsstrasse unbefriedigend. Die IG Burgerau erwartete, dass der Stadtrat ihren Sofortmassnahmen-Katalog zur Verbesserung der Situation «prüft, umgehend an die Hand nimmt und so bald wie möglich umsetzt.»

Parkverbot im Bereich Kindergartenweg

Inzwischen hat der Stadtrat der IG seine Stellungnahme dazu abgegeben. Mit einigen ihrer Massnahmen rennt die IG offene Türen ein. So etwa mit der Forderung nach einer 30er-Zone. «Die Einrichtung einer Tempo-30-Zone in der Burgerau (inklusive Stationsstrasse) ist auf das Jahr 2020 geplant», teilt der Stadtrat mit. Zum Vorschlag, die Anfahrtsroute bei Notfällen habe zwingend über das Feld und den «Katzenbuckel» zu erfolgen, schreibt die Stadt, die Feuerwehr habe diese Route schon in ihren Einsatzplänen. Die restlichen Notfallorganisationen würden nochmals dafür sensibilisiert.

Bereits umgesetzt wurde ein Parkverbot bei der Einmündung in den Kindergartenweg. Ob der Schulweg für alle Burgerauer Schulkinder neu über das Areal des Kindergartens geführt wird, werde geprüft, versichert die Stadt. Die IG fordert eine Verbesserung des Barrierenmanagements der SBB. Die Stadt schreibt dazu: «Diesbezügliche Anliegen sind direkt durch die IG Burgerau bei den SBB zu platzieren.» Im Rahmen des Projekts Doppelspurausbau werde die Stadt dieses Anliegen gegenüber den SBB ebenfalls vertreten.

Ob bei der Einmündung der Bäckereistrasse in die Stationsstrasse der Rechtsvortritt aufzuheben sei, um Rückstaus über die Gleisanlagen zu verhindern, werde im Rahmen der Planung der Tempo-30-Zone in der Burgerau zusammen mit der Kantonspolizei geprüft.

Elterntaxis können nicht verboten werden

Ein Sicherheitsproblem ortet die IG Burgerau bei den Elterntaxis. Diese seien zu unterbinden. Elterntaxis werden auch von den Behörden nicht gerne gesehen, doch der Stadtrat muss festhalten: «Es besteht keine rechtliche Grundlage, das Bringen der Kinder durch die Eltern mit dem Auto zu verbieten.» Man werde die Eltern zu Beginn des neuen Schuljahres noch einmal schriftlich auf das Problem hinweisen. Der Vorschlag der IG, zu den «Stosszeiten» am Bahnübergang Stationsstrasse eine Verkehrspatrouille einzusetzen, begrüsst die Stadt zwar. Sie betont aber, diese müsste auf privater Initiative initiiert werden und auch ohne öffentliche Gelder auskommen.

Die IG Burgerau fordert, die Bushaltestelle Stationsstrasse sei während der Umbauphase des Schulhauses einzustellen. Die Stadtbehörde betont, dass sich die Situation der Haltestelle auch nach Abschluss der Umbauarbeiten nicht verändern werde. Der haltende Bus sei kein Problem, er bringe zwar alle 30 Minuten zumutbare kurze Wartezeiten, aber damit auch eine gewisse Verkehrsberuhigung. Eine Verschiebung der Bushaltestelle wäre deshalb nicht sinnvoll.