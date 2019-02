Teilnehmerrekord am Buchserberg Die 83 Startenden lockte nicht nur der sportliche Wettstreit und die idealen winterlichen Verhältnisse zur Skihütte des SC Buchs hoch. Denn die Atmosphäre eines Nacht-Events ist was Besonderes.

Die spezielle Stimmung an einem Nacht-Skirennen wollte sich niemand entgehen lassen. 83 Startende bedeuteten neuen Rekord. (Bild: PD)

Im Laufe des Nachmittags des Samstages trafen sich die motivierten Rennfahrer mit Ski, Snowboard und/oder Bike bei der Skihütte des Ski-Club Buchs. Das Vorbereitungsteam hatte während der letzten Tage und Abende das Festzelt mit Bar und die Beleuchtung der Piste eingerichtet. Der Lauf wurde am frühen Samstagabend ausgesteckt und die Piste entsprechend abgesichert. Nach der Begrüssung und der Startnummernausgabe bei der Skihütte durch den Präsidenten Pascal Lechner konnte die Rennstrecke durch die Teilnehmenden besichtigt werden.

Mit dem Rennen wurde um gut 19 Uhr gestartet. Der Rennmodus bei den Ski- und Snowboardfahrern sah vor, dass vom schnellsten und vom langsamsten teilnehmenden Fahrer der Mittelwert berechnet wurde und derjenige, der Sieger ist, welcher diesem Mittelwert zeitlich am nächsten kommt. Bei den Bikern und Fun-Startern rangierte sich der Schnellste als Sieger.

Spannendes Rennen mit Eleganz und Stürzen

Ab 18 Uhr wurde der Skiliftbetrieb durch die Liftangestellten der Ortsgemeinde Buchs erneut aufgenommen, was den Teilnehmern ermöglicht, die Streckenbesichtigung bequem anzugehen. Bei milden Temperaturen und optimalen Schneebedingungen wurde eine Stunde nach der Inbetriebnahme des Skilifts mit dem Nacht-Skirennen. Die Mitkonkurrenten und die anwesenden Gäste feuerten die Teilnehmer an und es entwickelte sich ein spannendes Rennen. Elegante Schwünge und Fahrstile, wie auch die glimpflich verlaufenen Stürzen dienten zur Unterhaltung am Streckenrand. Mit einer Teilnehmerzahl von 83 Startenden konnte sogar ein neuer Rekord gefeiert werden. Vertreter der Buchser Vereine (Turnverein, Seniorenmannschaft des Fussballclubs sowie der Tennisclub) leisteten einen grossen Beitrag zu diesem Teilnehmerrekord. Besonders stolz ist der Ski-Club Buchs aber auf die Tatsache, dass sich der Nachwuchs, also die Zukunft des Vereins, rege am Nachtrennen beteiligte.

Im Anschluss an das Rennen folgte der gemütliche Teil des Anlasses mit einer Aprés-Ski-Party inklusive DJ. Bei Speis und Trank wurde über das Rennen philosophiert und siegessichere Taktiken erläutert.

Nachwuchsfahrer auf dem Siegerpodest

Um circa 22 Uhr startete der Ski-Club Buchs im gefüllten Festzelt mit dem Rangverlesen. Unfälle waren keine zu beklagen und somit konnten guten Gewissens die Sieger gekürt werden. In der Kategorie Bike siegte Reto Walter mit der Bestzeit von 58,05 Sekunden. Auf dem zweiten Platz rangierte sich Sandro Stricker (1:11,32), als Dritter konnte sich Andreas Enderlin (1:12,50) feiern lassen.

Die Rennbestzeit in der Kategorie Ski/Snowboard erreichte Remo Hardegger mit 28,70 Sekunden, welcher zusammen mit dem vierjährigen Remo Wicki (1:46,54) die Durchschnittszeit festlegte. Als Sieger in der Kategorie Ski/Snowboard konnte sich Lukas Schneider mit einer Differenz von 1,47 Sekunden feiern lassen. Die Ränge zwei und drei, Leandro Eggenberger (4,34) und Sarai Tapialopez (6,42), sicherten sich zwei junge Skirennfahrer. Beide Nachwuchskräfte wurden im Jahr 2010 geboren.