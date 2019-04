Ringer trainierten im Lager Technik und Kondition Die Nachwuchsringer des RCOG verbrachten vergangenes Wochenende im Bildstöckli Oberriet.

Die Ringer hatten während ihrem Trainingslagers in Oberriet viel Spass. (Bild: PD)

(mz) Zur grossen Freude der Leiter nahmen 26 Kinder am Trainingslager teil, welches am Freitag um 10 Uhr mit einem Mattentraining startete. Die Kinder wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und eine Gruppe absolvierte in der Turnhalle ein Hindernisparcours auf Zeit mit zwei Stationen mit Standtechniken. Um 13.30 Uhr stand ein Spielturnier Fussball und Hockey mit vier Gruppen auf dem Programm. Um 15.30 Uhr wurde das zweite Mattentraining mit demselben Hindernisparcours aber diesmal mit zwei Stationen Bodentechnik absolviert. Nach dem Duschen war der erste Tag bereits absolviert und die Kinder gingen müde nach Hause.

Die Kinder staunten in der Höhle

Am Samstagvormittag stand parallel zum Mattentraining ein Parcours mit zehn Kraft-Ausdauerübungen vor dem Ringerraum bereit. Nach dem Training fuhr die Gruppe mit dem Bus nach Moos und wanderte zur Kristallhöhle Kobelwald. Nach dem Mittagessen führten Jürg Kobler und sein Sohn Lukas die Ringer in die Kristallhöhle. Die Kinder staunten nicht schlecht, wie tief man in die Höhle gehen und wo das Wasser überall durchfliessen kann. Manches Kind war versucht, einen dieser schönen Kristalle mitzunehmen. Nach einem kurzen Streifzug durch den Wald hiess es schon wieder den Rucksack zu packen und sich auf den Retourweg zu machen. Da das Wetter zwar kalt war, aber es nicht regnete, wurde der zwanzigminütige Dauerlauf im Freien absolviert. Ein kurzes Mattentraining mit Partnerübungen machte den Abschluss und schon war der zweite Tag zu Ende.

Am Sonntag reisten die Kinder mit viel Gepäck an, denn sie durften in der Turnhalle übernachten. Aber zuerst stand nochmals ein strenger Tag bevor. Am Vormittag wurden alle Ringer für zwei oder drei Trainingskämpfe eingeteilt. Nach dem Einlaufen wurden die Trikots angezogen und die drei Kampfrichter Kili Motzer, Celine Menu und Albin Motzer pfiffen zum Kampf an. Diejenigen Ringer, die gerade nicht auf der Matte standen, konnten sich bei einem Unihockeyturnier vor der Ringerhalle verweilen. Der Vormittag war sofort vorbei und ein feines Mittagessen stand bereit. Nach dem Mittagessen durften die Kinder in der Turnhalle oder Ringerhalle frei spielen.

Da Aktivringer Andreas Vetsch an der EM in Bukarest im Einsatz stand, wurden seine beiden Kämpfe kurz vor dem Mattentraining live verfolgt. Im Mattentraining wurden wieder zwei Gruppen gemacht und eine Gruppe absolvierte in der Turnhalle ein Parcours mit Kraft-Ausdauerübungen, während die zweite Gruppe auf der Matte weiter an den Ringertechniken feilte. Nach dem Duschen nutzen die Kinder die Zeit, um in der Turnhalle mit allen Turngeräten ihre Burgen für die Übernachtung zu bauen. Nach einer Ballschlacht stand ein Nachtessen bereit. Die Helferfrauen hatten ein Quiz mit Schätzfragen über die Kristallhöhle, Geografie und Allgemeinwissen vorbereitet. Nach dem Rangverlesen gab es ein Dessert. Danach krochen die Kinder müde in ihre selbst gebauten Burgen.

Lagermotto erfolgreich umgesetzt

Am Montag um 6 Uhr erwachten die ersten Kinder und es dauerte nicht sehr lange, bis die Bälle wieder durch die Luft flogen. Um 8 stand das Morgenessen auf dem Tisch. Beim letzten Training von diesem Lager gaben nochmals alle Kinder trotz Müdigkeit Vollgas und somit konnte um 11.30 Uhr ein gelungenes Trainingslager abgeschossen werden.

Das Lagermotto «Ein tolles Trainingslager, das uns ringertechnisch und konditionell weiterbringt und uns als Mannschaft zusammenschweisst» wurde somit erfolgreich in die Tat umgesetzt.