Team Training Sennwald holt Podestplätze an Schweizer-Meisterschaft 21 Agility-Sportler der Hundeschule Team Training Sennwald haben letzten Samstag an den Finalläufen der Agility Schweizer Meisterschaft für Vereine teilgenommen.

Lia Good mit Lilo, Alexandra Forestier mit Luna, Barbara Kaiser mit Capri, Leonie Aebi mit Zahra, Hansruedi Baumgartner mit Shamu. (Bild: PD)

(PD) Bei den Qualifikationen dürfen sich pro Verein sechs Mannschaften anmelden, die dann um den Einzug ins Finale kämpfen. Dieses Jahr waren es 74 Teams in der Kategorie Large (Finale 22), in der Kategorie Medium 39, (Finale 11) und in der Kategorie Small 35 (Finale 10).





Die Schweizer Richter stellten anspruchsvolle und schnelle Parcours, die Teams mussten einen Agilitylauf, ein Jumping und eine Stafette absolvieren. Das Sennwalder Small Team bestehend aus Barbara Kaiser mit Capri, Leonie Aebi mit Zhara, Lia Good mit Lilo, Alexandra Forestier mit Luna und Hansruedi Baumgartner mit Shamu, zeigte sehr schnelle und fehlerfreie Läufe, sodass sie auf der Gesamtrangliste den zweiten Platz erreichten.

Topleistung bringt einen Podestplatz

In der Kategorie Medium waren am Start Monika Göldi mit Pearl, Angi Bühler mit Yaki, Amanda Gasser mit April und Philip Resch mit Tipi, dieses Sennwalder Team erreichte mit einer Topleistung den 3. Gesamtrang. Die Abteilung Large konnte gleich mit zwei Gruppen anreisen: Gruppe 1 bildeten Tanja Fähndrich mit Phoenix und Lycan, Anita Forrer mit Kuba, Michael Aebi mit Hicks, Marion Keschbaumer mit Rémy und Marianne Mattle mit Boon; dieses Team holte sich den 5. Gesamtrang. Gruppe 2 bestand aus Bettina Fezzi mit Bliss, Bettina Eggenberger mit Java, Monika Mock mit Flyn, Peter Vickus mit Gas, Michael Fezzi mit Anakin und Marianne Mattle mit Doolin.





Philip Resch mit Tipi, Monika Göldi mit Pearl, Amanda Gasser mit April, Angi Bühler mit Yakira. (Bild: PD)

Um einige Erfahrungen reicher

Die Hundeschule Team Training Sennwald freute sich riesig über diesen tollen Erfolg für die Hundeschule. «An diesem Anlass können vom Anfänger bis zur höchsten Klasse alle starten und dabei ist es sehr wichtig, das Miteinander zu fördern.



Für die beiden 13-jährigen Mädchen Leonie und Lia mit ihren Hunden war das ein sehr eindrückliches Wochenende», so die Hundeschuleiter Marianne und Stefan Mattle.