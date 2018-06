Tausende Franken aus Kellerabteil eines Grabser Cafés gestohlen In der Nacht auf Montag brach eine unbekannte Täterschaft in das Kellerabteil eines Cafés in Grabs ein.

(wo) Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ist am Lindenweg eine unbekannte Täterschaft in ein Kellerabteil eines Cafés eingebrochen. Sie öffnete gewaltsam die Tür eines Kellerabteils und nahm dort eine Geldkassette mit Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Franken an sich. Zudem entstand Sachschaden in der Höhe von rund 1000 Franken, teilt die Kantonspolizei mit.